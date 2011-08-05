T24 LogoT24 Logo
Politika

BAKAN ŞAHİN, İFTAR ÇADIRINDA ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 00:32

-BAKAN ŞAHİN, İFTAR ÇADIRINDA ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara'da belediye çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Şahin, Mamak Belediyesi'nin Mamak Caddesi'nde kurduğu çadırda verilen iftar yemeğine katıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül tarafından çadır önünde karşılanan Şahin, vatandaşlarla birlikte sıraya geçerek iftar yemeğini aldı. Şahin, yemekte, vatandaşların sorunlarını da dinledi. Evinden 40 bin TL parası çalındığını söyleyen Selma Toklu isimli bir kadın, Bakan Şahin'den hırsızların yakalanması konusunda yardım istedi. Bakan Şahin, Toklu'ya ''parayı nereden kazandığını'' sordu. Şahin, çöp toplayarak para kazandığını, bir de ev satın aldığını söyleyen Toklu'ya gereken yardımın yapılacağını söyledi. Lösemi hastası bir kız babası olduğunu söyleyen Abdurrahim Çam isimli bir vatandaş da maddi sıkıntı yaşadığını, kızının tedavisini yaptıracak imkanı olmadığını belirterek, Bakan Şahin'den yardım talebinde bulundu. Şahin de Çam'ın cebinde gördüğü sigaraya işaret ederek, ''Hem ekonomik sıkıntı yaşıyorsun hem de 5,5 TL'lik sigara içiyorsun. Önce sigarayı bırakman lazım'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24