-BAKAN ŞAHİN, İFTAR ÇADIRINDA ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara'da belediye çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Şahin, Mamak Belediyesi'nin Mamak Caddesi'nde kurduğu çadırda verilen iftar yemeğine katıldı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül tarafından çadır önünde karşılanan Şahin, vatandaşlarla birlikte sıraya geçerek iftar yemeğini aldı. Şahin, yemekte, vatandaşların sorunlarını da dinledi. Evinden 40 bin TL parası çalındığını söyleyen Selma Toklu isimli bir kadın, Bakan Şahin'den hırsızların yakalanması konusunda yardım istedi. Bakan Şahin, Toklu'ya ''parayı nereden kazandığını'' sordu. Şahin, çöp toplayarak para kazandığını, bir de ev satın aldığını söyleyen Toklu'ya gereken yardımın yapılacağını söyledi. Lösemi hastası bir kız babası olduğunu söyleyen Abdurrahim Çam isimli bir vatandaş da maddi sıkıntı yaşadığını, kızının tedavisini yaptıracak imkanı olmadığını belirterek, Bakan Şahin'den yardım talebinde bulundu. Şahin de Çam'ın cebinde gördüğü sigaraya işaret ederek, ''Hem ekonomik sıkıntı yaşıyorsun hem de 5,5 TL'lik sigara içiyorsun. Önce sigarayı bırakman lazım'' dedi.