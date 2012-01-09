Bakan Şahin: Hamile kız çocuğu 11 yaşında olamaz

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'Ciddi bir toplumsal sorun'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''11 yaşında 8 aylık hamile olduğu'' iddia edilen Z.B ile ilgili olarak, ''Benim kızımızdan da gördüğüm, resimlerde de gördüğüm, annenin de söylediği, kesinlikle 11 yaşında bir şey değil. Zaten 11 yaşında olsa bu korkunç bir şey, böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil'' dedi.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak için Malatya'ya gelen Şahin, Malatya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin Bolu'nun Mudurnu ilçesi'nde 11 yaşında Z.B isimli bir kız çocuğunun hamile olduğu iddialarına ilişkin sorusu üzerine Bakan Şahin, Z.B. ve Bolu Valisi İbrahim Özçimen ile görüştüğünü belirtti.Z.B'nin kendisine, yaklaşık 3 ay önce, ''11 yaşında değilim, kemik yaşım 17'' diye mahkemeye başvurduğunu anlattığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:''Doğu ve Güneydoğu'da bu çok büyük bir sorun. Çok çocuklu ailelerde nüfus kağıdı geç çıkarılıyor ve toplu çıkarılıyor. Toplu çıkarıldığı zaman da ortalama bir yaş üzerinden gerçek yaşı değil, nüfus cüzdanı alınırken çok yanlış olan bir uygulama var. Bu yanlışın bugün bedelini ödüyor ve kızımız bundan dolayı çok rahatsız. 'Bakanım dedi benim yaşım 17 ve ben mahkemeye başvurdum.' Ailenin izniyle evlendirilmiş fakat resmi nikahı olmayınca çok ciddi bir sorun var. Biz de resmi nikahın hızlanmasıyla ilgili, mahkeme şu anda Patnos'da devam ediyor, Ağrı Valimizi aradık mahkemenin bir an önce hızlanması ve doğumdan önce resmi nikahın kıyılmasını ve takibini istedik.''Bakanlık olarak uzmanları görevlendirdiklerini dile getiren Şahin, onların da bir çalışma yaptıklarını, rapor çıkardıklarını anlattı.Nüfus cüzdanının kemik yaşına uygun olarak çıkarılmamasının ciddi bir toplumsal sorun olduğunu vurgulayan Şahin, bunun Güneydoğu ve Doğu'da ciddi bir sorun olduğunu ve bunu çözmek için bu bölge için daha farklı bir çalışma yapılarak temelden bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.Konuyla ilgili talimatı verdiklerini ve hukukçularla sosyal çalışmacıların konuyla ilgili çalıştıklarını kaydeden Şahin, ''Benim kızımızdan da gördüğüm, resimlerde de gördüğüm, annenin de söylediği, kesinlikle 11 yaşında bir şey değil. Zaten 11 yaşında olsa bu korkunç bir şey, böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Ama böyle bir durum var. Bunu da yönetmemiz gerekiyor. Bu da bir sorun sonuçta. Ama bunu temel manada çözecek daha radikal, bu bölge için ne yapılabilir onun da çalışmasını yapıyoruz'' diye konuştu.