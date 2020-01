-Bakan Şahin BDP'lilerle tartıştı TBMM (A.A) - 11.01.2012 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın uzman çavuşlarla ilgili kendisine yönelttiği soruyu, ''samimiyetsiz'' bularak, ''Sataşmalara, bu samimiyetsiz sorulara çok alışığız'' dedi. Şahin, TOKİ ve TMSF'nin, kamuda eşit işe eşit ücret uygulamasını içeren 375 sayılı KHK kapsamından çıkarılmasını öngören kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri üzerinde soruları yanıtladı. Sakık, uzman çavuşların orduda ayrımcılığa tabi tutulduğu, çocuk ve eşlerinin orduevlerine alınmadığını daha önce dile getirdiklerinde şimdi tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı'nın ''ordunun arasına nifak sokuluyor'' dediğini belirterek, ''Hayatın her alanında, bedenlerini ölüme feda edenler neden ayrımcı politikalarla karşı karşıyalar, orduevine giremiyorlar?'' sorusunu yöneltti. Şahin, ''Daha önce sorduğunuz soruya nifak sokma olarak cevap verilmiş. Aynı soru, aynı cevap bugünde geçerlidir. Bu sorunun samimi olduğuna inanamıyorum'' dedi. BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, ''Samimiyet ölçme merkezi var mı?'' demesi üzerine Şahin, ''Size cevap vermiyorum. Susmasını bilin'' dedi. Şahin, konuşurken parmağını sallamasına tepki gösteren Tan'a, ''Bu işaret parmağıdır, sen de yaparsın olur biter'' karşılığını verdi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na, partinizin iki genel başkanından biri, 'onbaşı olarak görüyorum' derse, her vesileyle bu ülkenin polisi, askeri, memuru, çalışanına hakaret derecesinde sataşmayı kendinize ilke edinmişsiniz. Bu sözlere, bu sataşmalara, samimiyetsiz sorulara çok alışığız. Bu sözler, on para etmeyen insanların ağzına yakışan sözlerdir, onbaşı, çavuş, general sözü de sizin ağzınıza yakışmıyor. Onlar bu devletin görevlileridir. Siz on para etmeyen insanlarsınız, o sözleri söylüyorsunuz. Genelkurmay Başkanı'na hakaret amacıyla şerefli onbaşıyı hakaret amacıyla dile getiren partinin, bir başka üyesinin burada kalkıp 'uzman çavuşlar ordu evlerine alınmıyor' yaklaşımını samimi bulamam, ya o yanlış ya bu yanlış, iki doğru bir arada olamaz. Bu kadar pervasızca konuşmalar yapılıyorsa, ülkede var olan özgürlüğün kullanımından başka şey değildir. '' Bakan Şahin, yüksekokul mezunu polislerin, birinci dereceye yükseltilmesi konusunu, yasal olarak çözeceklerini ifade etti. Özel güvenlik personeli konusunu da yeniden ele alacaklarını ifade eden Şahin, çalışma şartları, genel kollukla olan ilişkileri itibariyle düzenlemeye tabi tutacaklarını kaydetti. Şahin'e, sataşma olduğu gerekçesiyle karşılık veren Sakık ise ''Türkiye'de tam bir komik hale dönüştünüz. Siz terbiyeden, edepten bahsediyorsunuz, ilk önce terbiye ve edepten siz pay almalısınız. Çünkü konuştuklarınızı bilmiyorsunuz. Bu zat, iç barışımızı baltalamak için ne gerekiyorsa onu yapıyor, aydınlara, ressamlara, herkese dil uzatıyor. Bu kadar büyük dilinizin olduğunu biliyoruz, diliniz ağzınıza yerleşmiyor. Size hakaret etme hakkını vermeyiz. Size harfiyen iade ediyorum'' diye konuştu.