-Bakan Şahin, Azra bebeği ziyaret etti ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Van'daki depremde 48 saat sonra enkazdan çıkarılan 14 günlük Azra bebek ile annesi Semiha Karaduman'ı ziyaret etti. Şahin ve Çelik, beraberindeki bazı AK Parti milletvekilleri ile birlikte, Azra bebek ve annesini tedavi gördükleri Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Semiha Karaduman'la bir süre sohbet eden Şahin, Azra bebeği sevdi ve altın taktı. Şahin, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve Azra bebeğin çok sağlıklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Anne çok mutlu, bebek çok güzel. İnşallah hayırlı, uzun ve sağlıklı ömrü olur. Azra hepimizin umudu oldu. Verilen mücadelede Azra'nın kurtulması diğer göçük altındakilerin kurtulması için umut oldu. İnşallah bütün göçük altındakiler sağ salim kurtulurlar. Sevinçte, kederde birlik yapmak, millet olmanın bu demek olduğunu, dayanışmanın kardeşliğin, birlik ve beraberliğin acı günde beraber olmak gerektiğini, bu toplumun genetik mirasında bunun olduğunu görüyoruz. Allah başka acı göstermesin. Acı paylaşınca azalıyor. Bizi biz yapan değerleri güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.'' Hüseyin Çelik de Van'daki çadır sıkıntısıyla ilgili, çadır dağıtımında önceliğin depremde evi yıkılan ve evi girilemez durumda olanlara öncelik verildiğini, ondan sonra sarsıntılardan dolayı evine giremeyenlere çadır dağıtılması gerektiğini belirtti. Van'da dün 166, bu sabah da 60 artçı sarsıntı olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti: ''Dolayısıyla halk bu endişeden dolayı evinde sıkıntı olmasa da korkudan evine giremiyor. Çadır ihtiyacını artıran, çadır yetmezliğini artıran budur. Van'ın hepsine çadır dağıtılması için korkudan eve giremeyenlere çadır dağıtılması için 120 bin çadır gerekiyor. Bu kadar çadır yok zaten. Türkiye'de 50 bin çadır stoku var. Kızılayın verdiği rakamlara göre, çadır stokunda dünyanın ikincisiymiş biz. Ümit ediyorum bu artçı sarsıntılar biter.'' Okumuş, Anne ve Azra bebeğin, babalarının durumu henüz bilinmediği için ''psiko-sosyal destek için'' hala hastanede tutulduklarını belirtti.