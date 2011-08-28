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Politika

Bakan Şahin: "Karşılığını alıyorlar, alacaklar" MALATYA (A.A)

28 Ağustos 2011 13:40

-Bakan Şahin: "Karşılığını alıyorlar, alacaklar" MALATYA (A.A) - 28.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Midyat'taki terör saldırısına ilişkin ''Bu tür saldırılar zaman zaman oluyor; karşılığını alıyorlar, alacaklar.'' dedi. Adıyaman'dan karayoluyla Malatya'ya gelen Şahin, Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Örnek Köyü Cumhuriyet Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geçen Şahin, burada sahur yaptı. Sahur öncesinde basın mensuplarının kısa süre görüntü almalarına izin veren Şahin, sabah namazını Battalgazi ilçesindeki tarihi Ulu Camii'de kıldı. Şahin, namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Mardin'deki terör saldırılarını hatırlatması üzerine Şahin, şöyle konuştu: ''Bu tür saldırılar, zaman zaman oluyor; karşılığını alıyorlar, alacaklar. Yine bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Her saldırı da üzücü bizim için ama aynı zamanda da gerekli tedbirlerin de alınmasına yönelik bir olaydır. Vefat eden kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz ama tedbiri de alınır.'' Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner'e ait oldu iddia edilen ses kaydına ilişkin soruya karşılık Şahin, ''Kendilerinin değerlendirmesi basında yer aldı. Benim bir değerlendirme yapmamı gerektiren bir durum yok'' yanıtını verdi. BDP'nin Meclise girme kararına ilişkin soruya da Şahin, ''Şu anda Meclis açık değil. Kendileri Meclis açıldığında yeniden değerlendirme yaparlar'' dedi.

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