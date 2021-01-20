Bakan Pekcan: Türk müteahhitler 128 ülkede bin 525 projeyi üstlendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk firmalarının 2020 yılında 128 ülkede 10525 projeyi üstlendiğini açıkladı. Pekcan, bu projelerin değerini 418.7 milyar dolar olarak belirtti.

Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliği’nde (TMB) düzenlenen ‘2020 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’nda, küresel ölçekte takdir kazanmış müteahhitlik sektörünün, Türkiye’nin yüz ağartan marka sektörlerinden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da üstlenilen projeler fazla

İnşaat sektörünün girişimciliği ve hızlı hareket kabiliyeti sayesinde Türk müteahhitlik sektörünün, dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalar gibi konjonktürel gelişmelere rağmen güçlü performansını devam ettirdiğini belirten Pekcan, “Bugün itibarıyla müteahhitlik sektörümüz, dünyanın 128 farklı ülkesinde 418.7 milyar dolar değerinde 10525 proje üstlenmiş bulunmaktadır” dedi.

Sektörün, kümülatif olarak en fazla Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da iş üstlendiğine işaret eden Pekcan, toplam proje büyüklüğünün yüzde 84.4’ünün üstlenildiği bu 3 coğrafyanın Türkiye’nin geleneksel pazarları olduğunu ifade etti.

Proje büyüklüğünün 15 milyar doları aşması hedefleniyor

Bakan Pekcan, 2019’da yurt dışı müteahhitlik sektöründe 19.7 milyar doları aşan bir proje büyüklüğüne ulaşıldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm küresel ekonomik sorunlara rağmen 2020’de 20 milyar dolarlık proje büyüklüğünü aşabileceğimizi hedefliyorduk. Ancak salgının küresel etkileri, yeni proje üstlenimi açısından oldukça zor bir yıl yaşamamıza neden oldu. Buna rağmen memnuniyetle belirtmek isterim ki firmalarımızın 2020’de üstlendiği projelerin proje bedeli an itibarıyla 14.4 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır.

Yıl sonunda üstlenilmiş olan yeni projelerin eklenmesiyle, 2020 yılını 15 milyar doları aşan bir büyüklükle kapatmış olacağımızı öngörüyoruz. Bu büyüklüğün, Kovid-19 salgınının küresel ölçekte yaşattığı daraltıcı etkilere bağlı olarak takdire şayan bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Kovid-19 salgınının etkilerini de göz önünde bulundurarak, 2021 yılında beklentimiz toplam proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır.”

124 ülkede teknik müşavirlik

Teknik müşavirlik ve mühendislik açısından firmaların küresel ölçekte daha da fazla güçlenmesi, proje gerçekleştirmesi için ciddi oranda destek verdiklerinin altını çizen Pekcan, “Teknik müşavirlik sektörümüz, kümülatif olarak bugüne kadar 124 farklı ülkede 2.6 milyar dolar tutarında 2 bin 200’e yakın proje üstlenmiş bulunmaktadır. Salgının yıkıcı etkilerine rağmen 2020’de 140 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır. 2021’de sektörün 150 milyon dolarlık büyüklüğü aşmasını bekliyoruz” dedi.