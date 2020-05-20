Bakan Pekcan: Türk markaları yeni girecekleri her pazarda 5 yıl desteklenecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pkecan, hizmet sektörüne yeni girecek Türk markalarına 5 yıl boyunca destek sağlanacağını açıkladı.

Bakan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan TURQUALITY Destek Programındaki markaların “hedef pazar” esasına dayalı bir sistem ile desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5’er yıl süreyle desteklenecek. Kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak.

Hayata geçirilen bu yeni destek sistemi; markalarımızın daha fazla sayıda pazarda varlık göstererek bu pazarlarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak

Bu sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, hizmet sektörlerinin cari işlemler dengesine olan katkısı olumlu yönde devam edecek."