BAKAN PEKCAN: (SANAL GÜMRÜK) RUSYA, FİNLANDİYA VE GÜNEY KORE'YE EĞİTİM VERİYORUZ

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK- Onur MERİÇ/İSTANBUL (DHA)

İstanbul Sanayi Odası\'nın (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı\'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sanal gümrük çalışmalarında gemilerin limana yanaşmadan gümrük işlemlerinin bittiğini söyleyerek, “Biz şu anda Güney Kore, Finlandiya ve Rusya\'ya bu konuda eğitimler veriyoruz\" dedi.

İstanbul Sanayi Odası\'nın Meslek Komiteleri Ortak toplantısı İntercontinental Otel\'de düzenlendi. Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, EXİMBANK Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve İSO Meslek Komiteleri üyeleri katıldı.

\"İYİ KONUMDAYIZ\"

Türkiye\'nin sanal gümrük çalışmalarında Avrupa\'nın da beğenisini kazandığını ve iyi konumda olduğunu söyleyen Pekcan, “Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı buraya geldiğinde gümrüklerde neler yaptığımızı anlattım. Bana \'Siz çözmüşsünüz biz Brexit\'i nasıl yapacağız diye düşünüyorduk. Türkiye\'ye bir ekip gönderelim İrlanda\'da sana gümrüğü nasıl çözdüyseniz biz de öyle çözelim\' dedi. Biz şu anda da Güney Kore, Finlandiya ve Rusya\'ya bu konuda eğitimler veriyoruz. Gerçekten iyi konumdayız. Hala alacağımız adımlar var. Onları çözmek için de gayret sarf ediyoruz\" diye konuştu.

\"18 FİRMA İHRACATI GÜMRÜĞE UĞRAMADAN YAPIYOR\"

İhracat yapan firmaların gümrük noktalarında zaman kaybetmemesi için çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Pekcan, “18 firmamız ihracatlarını kendi üretim tesislerinde gümrüklere uğramadan yapabiliyor. Denetlenebilir hesap verebilir kurumsal firmalarımız için her şeyi yapıyoruz\" dedi.

LİMANA YANAŞMADAN İŞLEM BİTİYOR

Gemilerin varış öncesi gümrük işlemleri için Tekirdağ Asya Port limanında deneme yaptıklarını söyleyen Pekcan, “Gemi daha limana yanaşmadan gümrük işlemleri bitmiş oluyor. Bu da bir kolaylık. Biz bir ürünün çıktığı ülkeden burada fabrikaya gelene kadar takip ediyoruz. Sadece bizim hazır olmamız yetmiyor. Biz gümrüklerde aşama kat ettik\" dedi. Pekcan gümrüklerde zaman kaybının önüne geçilmesi için irtibatta oldukları diğer bakanlıklarla tek elden çalışma yapmaları gerektiğini belirterek, “Sadece bizim hazır olmamız yemtmiyor. Onların da hazır olması lazım. Biz gümrüklerde aşama kat ettik ama beklemeler halen birçok bakanlığın kendi testleri kendi laboratuarları var. Birçok bakanlığın kendi laboratuvarları var. Bu laboratuvarları tek elden yapabilmeliyiz. Bizim bakanlığımız 7-24 çalışıyor. Bazı bakanlıklar 8-5 çalışıyor. Bazıları haftada 2 gün gümrüklere geliyor. Bunun için tek elden çalışma yapmalıyız\" dedi.

TEKNOLOJİ VURGUSU

Bakan Pekcan teknolojinin gelişmedeki önemini vurgulayarak, “Teknoloji odaklı tasarım ve markalaşmaya önem veriyoruz. Ayrıca kadın girişimciye genç girişimciye esnaf sanatkara da ihracatçı olması için eğitimler veriyoruz. Türkiye\'de 28 yerde ihracat destek ofisleri açtık. Eximbank 12 yerde ofis açtı. Bunları ilk etapta 20\'ye çıkaracağız\" dedi.

İSO KATMA DEĞERİN YÜZDE 40\'INI OLUŞTURUYOR

İSO\'nun Türkiye\'nin katma değerinin yüzde 40\'ını oluşturduğunu kaydeden Pekcan, “İSO sektörümüzün oluşturduğu katma değerin yüzde 40\'ını oluşturuyor. Sanayi ihracatının yüzde 21\'ini, Türkiye\'nin en büyük bin sanayi kuruluşunun 3\'te biri İSO\'un üyesidir\" dedi.

“TİCARET BAKANLIĞI EN ÖNEMLİ PAYDAŞIMIZ\"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan “Sanayimizin ve sanayicilerimizin sorunlarına yönelik çözüm arayışlarında kurumsal olarak da bağlı olduğumuz Ticaret Bakanlığı hiç şüphesiz en önemli paydaşlarımızdan birisidir\" dedi. Bahçıvan İSO olarak yerli üretimi önemsediklerini söyleyerek, “ Yerli ürün ve yerli ürün alımının önemi konusunda başta toplumumuz olmak üzere tüm kesimlerde bir farkındalık yaratmak üzere sanayi kongremizin hazırlıklarını şevkle yapıyoruz\" dedi.

EXİMBANK GÜÇLÜ DESTEK VERİYOR

Türk Eximbank\'ın ihracatçılara güçlü destek verdiğine değinen Bahçıvan, \"Son dönemde Türk Eximbank\'ın ihracatçılarımıza verdiği güçlü destek firmalarımızın ihracat performansının artmasına önemli katkıda bulunmuştur. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde Türk Eximbak\'ın sermayesinin güçlendirilerek, kredi hacminin arttırılması ve farklı enstrümanlarla şirketlerimizi ve ihracatımızı desteklemesi büyük önem arz etmektedir\" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Salondaki üyelerin detay görüntüsü

- Bakan Pekcan\'ın görüntüsü

- Bakan Pekcan\'ın konuşması

- İSO başkanı Bahçıvan\'ın konuşması