Bakan Pekcan: İhracatta doğru yoldayız

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, \"Dünya ticaretindeki küresel korumacılık eğilimlerine rağmen ihracatta hedeflerimize emin yürümeye devam ederek istihdam ve büyümeyi güçlü şekilde destekleyeceğiz\" dedi.



Bakan Pekcan yaptığı yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Ağustos ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatiflere İlişkin Geçici İdari Verilere göre, Ağustos ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 389 milyon dolara gerilerken, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 22,4 azalarak 14 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

\"Böylece, Ağustos ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 düzeyinde daralarak son 9 yılın en düşük düzeyi olan 2 milyar 487 milyon dolara gerilemiştir\" diyen Bakan Pekcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Aynı dönemde ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 83,3’e yükselerek yine son 9 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracattaki yüzde 6,5’luk düşüşte Kurban Bayramının Ağustos ayına denk gelmesi nedeniyle takvim etkisi rol oynamıştır. Ağustos ayındaki ivme düşüklüğünün çok büyük kısmı bayram tatiline denk gelen 4 iş günü kaybından kaynaklanmaktadır. Eylül ayında söz konusu takvim etkisinin telafi edilerek, ihracatın tekrar hızlı artış eğilimine gireceğini göreceğiz. Yılın Ocak-Ağustos dönemi dikkate alındığında ise ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarken ithalatımız ise yüzde 5,7 artış göstermiştir. 12 aylık dönemler itibarıyla ise ihracatımız Ağustos ayının sonunda 162,4 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu yılın ağustos ayında en çok ihraç edilen \'Motorlu kara taşıtları\' faslını (1 milyar 294 milyon dolar), \'Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar\' (1 milyar 187milyon dolar) ve \'Kazanlar, makinalar\' (1 milyar 166milyon dolar) ihracatı takip ederken, Ocak-Ağustos döneminde ise en çok ihracat 17 milyar 431 milyon dolar ile \'Motorlu kara taşıtları\' faslından gerçekleşmiştir. Ağustosta en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla; Almanya (1 milyar 129 milyon dolar), İngiltere (912 milyon dolar) ve Irak (650 milyon dolar) olurken, en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Rusya (1 milyar 589 milyon dolar), Çin (1 milyar 447 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 280 milyon dolar) olarak kayıtlara geçmiştir.

\'İHRACATTA DOĞRU YOLDAYIZ\'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber hem iç ticaret hem de dış ticarete yönelik belirlenecek politikaların, stratejilerin ve çözümlerin adresi olan Ticaret Bakanlığının 81 milyonun tamamına hizmet sunabilmek için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüğünü kaydeden Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

\"Dünyanın küresel ticaret savaşlarıyla beraber içinden geçtiği belirsizlik ortamından ülkemizin en az düzeyde etkilenmesi için Bakanlığımızca çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle sorunlara sonuç odaklı yaklaşarak, kapsamlı çözümler sunuyoruz. Bu çerçevede ülkemizde ticaretin her alanının masaya yatırıldığı ve bir ilk olarak karşımıza çıkan \'İstişare Kurulu\' çalışmalarına da başladı. Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızca duyurulan 100 Günlük Eylem Programı çerçevesinde bir yandan yeni hedef ülke stratejileri oluşturmaya başlarken, bir yandan da bürokraside sadeleştirme, dijitalleşme, yeni nesil serbest bölgeler gibi eylemlerle ticarette yeni bir anlayışın temellerini atmaktadır. Bunun yanında da yeni dönemde yüksek katma değerli; teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracatın teşvik edilmesini ve böylece ülkemizi yüksek gelirli ülkeler sınıfına çıkarmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuçlarını yakında almaya başlayacağız. Dünya ticaretindeki küresel korumacılık eğilimlerine rağmen ihracatta hedeflerimize emin yürümeye devam ederek istihdam ve büyümeyi güçlü şekilde destekleyeceğiz.\"