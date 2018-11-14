Bakan Pekcan: Bu değişikliklerle esnaf ve sanatkarın yükü hafifletilecektir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, \'\'Yapılan değişiklikle kooperatif tarafından uygulanacak gecikme faiz oranının üst sınırı 1 aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16, 1 aydan fazla gecikmelerde yüzde 20\'ye çekilerek esnaf ve sanatkarın yükü hafifletilecektir. Esnaf ve sanatkarlardan borçlu bulunanlar ve bunların kefilleriyle beraber toplamda 250 bin kişinin, bu şartlarda 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borçlarının yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olacak\'\' dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık\'ta bulunan konferans salonunda, kredi ve kefalet kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinde yapılan indirime ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Esnaf ve Sanaatkarlar Kredi Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül ile çok sayıda davetli katıldı.

Akgül, programdaki konuşmasında esnaf ve sanatkara kullandırılan 31 milyar liranın Türkiye\'nin içerisinde bulunduğu süreçte küçük esnafı ayakta tuttuğunu belirterek şöyle konuştu:

\'\'Türkiye ekonomisinin alt kesimlerinde şu anda dimdik ayakta kalmaları sağlanmıştır. Bunun için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize sonsuz teşekkür ederiz. Her ne durumda olursa olsun hükümetimizin ve devletimizin içerisinden geçmiş olduğu bu kadar sıkıntılı bir döneme rağmen faizlerimizde oynama yaptırmamıştır. Küçük esnaf ve sanatkarın piyasa faizlerin en yüksek seviyeye çıktığı dönemde dahil yüzde 5\'te bırakmış. Küçük esnaf ve sanatkarın çarkının dönmesinde büyük katkı sağlamıştır. Şuan ki Ticaret Bakanımızda bundan önceki tüm Bakanlar gibi esnaf ve sanatkarın dostu olmuşlardır. Bakanımızı yeni yeni tanımaya başladık. İnşallah Sayın Bakanımızda esnaf kesiminin bu tarafını yavaş yavaş tanıyacaktır. Ama biz kendisini şöyle tanıdık: \'Eğer düzgün çalışırsanız, doğru çalışırsanız hep yanınızdayım. Yasal düzenlemelerinizi yaparım. Bütün çalışmalarınıza ortak olurum, destek olurum. Ama stokçuluk ve fırsatçılık yaparsanız, doğru çalışmazsanız kafanızı ezerim\' biz böyle tanıdık. Esnafımızda ona göre adımını atmalı.\"

BAKAN PEKCAN: ESNAF VE SANATKARLARIN KULLANDIKLARI KREDİLERDE İYİLEŞTİRME YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Pekcan’da konuşmasında, talepleri mümkün olduğu kadar geciktirmeden yerine getirmek için bundan sonra da gayret sarf edeceklerini belirterek, \"Bu kredinin kullandırılmasına aracılık eden kredi kefalet kooperatifleri çok önemli bir görev yapmaktadır. Bugün itibariyle Türkiye\'nin her tarafında bin civarında kredi kefalet kooperatifleri yaklaşık 1.7 milyon esnaf ve sanatkarımıza hizmet götürmektedir. Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla yüzde 4 ve yüzde 5 civarında değişen faiz oranlarıyla kredi vermekteyiz. 1 yılı aşan kredilerde bu yüzde 5 olmaktadır. Kredi üst limitlerini de işletme kredileri için 200 bine, yatırım kredileri içinde 500 bine çıkarmış bulunuyoruz. Bugün bütün bu adımlarımızı esnaf ve sanatkarlarımızında benimsendiği kredilerin gelişmelerinden de anlayabiliyoruz. Bugün itibariyle 30.6 milyar lira kredi bakiyesi bulunmaktadır ve bütçe imkanlarımız doğrultusunda esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredi şartlarında iyileştirme yapmaya devam edeceğimizi de önemle vurgulamak isterim\'\' dedi.

\'BU DEĞİŞİKLİKLERLE ESNAF VE SANATKARIN YÜKÜ HAFİFLETİLECEKTİR\'

\'\'Esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğimiz müjde yükselen faiz kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi için kooperatif kredilerine uygulanacak gecikme faiz oranın düşürülmesi yönünde bir beklenti oluşmuş bu doğrultuda da Bakanlığımızca bir çalışma başlatılmıştır\'\' diyen Pekcan, \'\'Bu amaçla kooperatif ana sözleşmelerinde gecikme durumlarında uygulanacak faiz oranlarını içeren madde değiştirilmiş ve kooperatiflerin bu yeni maddeye intibak etmelerinin önü açılmış bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle kooperatif tarafından uygulanacak gecikme faiz oranının üst sınırı 1 aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16, 1 aydan fazla gecikmelerde yüzde 20\'ye çekilerek esnaf ve sanatkarın yükü hafifletilecektir. Esnaf ve sanatkarın borçlu bulunanlar ve bunların kefilleriyle beraber 250 bin kişinin, 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borçlarının yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olacak. Bu düzenleme yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile çalışan kredi kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan önemli bir unsurdur\'\' şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

- 26\'ncı dönem Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül konuşma

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşma

-Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)