Bakan Pekcan açıkladı: E-ticarette yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Güvenli site uygulamasını oluşturduklarını açıklayan Bakan Pekcan, önümüzdeki hafta ya da en geç bu ay içerisinde güvenli site uygulamasının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Türkiye ve ekonomi gündemine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Hızlı ve etkin kararlar alabiliyoruz. Örneğin doların ani hareketler yaptığı ağustos sonu eylül başı gibi, hemen toplanıp gece 23.30'da karar verip dış ticaretle ilgili 15 dakika içinde uygulamaya başladık.

100 günlük eylem planımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Hazırladığımız ikinci 100 günlük eylem planımızı da Cumhurbaşkanlığına gönderdik

İhracatta kasımda rekor kırmıştık. Aralıkta da bunu artırarak, 2018'i rekorla kapatacağız.



İharacatı tabana yayma çalışırken, uluslararası yatırımcıları ülkemize çağrıyoruz. Yabancılar açısından Türkiye'de kaçırılmayacak fırsatlar var. Türkiye'ye yatırım için en doğru zaman kapasite kullanım oranlarımız da bu anlamda çok iyi.



İhracatı KOBİ'lere, esnafa, zanaatkarlara yaymak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda birçok çalışmalarımız var. Artık yeni ihracatçı olacak firmalara animasyonlarla kolaydestek.gov.tr'de bu konuyu animasyonlarla, grafiklerle anlatıyoruz.

Yurt dışında 5 merkezde ve 15 sektörde Türk Ticaret Merkezi var. Yeni hedefimiz 35 yerde daha açmak.

Şirketlerin kuruluşunu, ticaret sicil müdürlükleri ile birikte gerçekleştiriyoruz.

E-ticarette yeni dönem başlıyor

Hem maliyet hem de süreler düştü. E-ticareti güveni tesis etmek için 'güvenli site damgasın'ı oluşturduk. En kısa sürede bu da yürürlüğe girecek. Güvenli site damgasını içeren sitelerden güvenle alışveriş yapabilecekler. Sitelerin bir yerinde güvenli site damgası olacak. Yetiştirebilirsek önümüzdeki hafta, ama en geç bu ay içerisinde güvenli site uygulaması uygulamaya başlanacak.



Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019'da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.