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Bakan Pakdemirli: Uzayda meteoroloji istasyonu kurma fikrimizi geliştiriyoruz

"Meteorolojik gözlem uyduları üzerinde yoğun çalışmalarımız var"

23 Mart 2021 16:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak ve uzaya göndermenin planını şimdiden oluşturuyoruz. Hatta uzayda meteoroloji istasyonu kurmak gibi fikirlerimizi geliştiriyoruz" dedi.

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