Bakan Pakdemirli uyardı; o gıdalardan uzak durun

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda güvenliğiyle ilgili uyarıda bulundu. Pakdemirli, açıkta satılan süt ve zeytinyağı gibi ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, gıda güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada mutlaka 'organik hologram'a bakılmasını önerdi.

Pakdemirli'nin herkesi ilgilendiren açıklamaları şöyle: "Açıkta satılan süt, zeytinyağı gibi ürünlerden uzak durulması lazım. Bunlar belki organikliğe, köye, çiftliğe, kırsala olan özlemimizi sembolize ediyor ama bu ürünleri her zaman çok iyi niyetli olarak algılamamız gerekiyor.

Organik ürün tüketmek istiyorsak 'organik sertifikası'nı mutlaka aramamız, eğer ambalajlı bir ürün ise mutlaka arkasını çevirip 'organik hologramı'nı görmemiz lazım. Laboratuvarlarımız dünya çapında uluslararası standartlarda işler yapıyor"



AA'ya açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, soğanda denetimlerin devam ettiğini söyledi.