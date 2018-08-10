Bakan Pakdemirli, tarlada tarım işçileri ile kahvaltı yaptı (4)

BAKAN PAKDEMİRLİ, TESİS AÇILIŞINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa\'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Mütevelli Mahallesi\'ndeki bir yumurta işletmesini ziyaret edip, yeni üretim kompleksinin açılışına katıldı. Açılış törenine Bakan Pakdemirli\'nin yanı sıra Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Saruhanlı Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Yaralı, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, oda başkanları ve iş adamları katıldı. Bakan Pakdemirli, tören alanına girişte işletmenin çalışanlarını selamladı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, \"24 Haziran itibarıyla parlamenter sistem sona erdi. Artık daha dinamik ve güçlü bir Türkiye için başkanlık sistemine geçtik. Bundan sonra üretim ekonomisi için biz üreticilerimizin olduğu gibi, sanayicilerimizin de yanında olacağız. İzmir, Manisa gibi Ege illeri önemli tarım ambarlarımızdır. Tarım ürünlerini üretiyoruz. Hayvancılıkla ilgili çok güzel işlerimiz var. Bunları mamul haline getirecek, tarıma dayalı sanayi ürünlerini üretmemiz gerekiyor. Bu sebeple, Manisa\'nın özellikle yüzde 14 tarıma dayalı sanayi ürünü var, bunu artırıyor olmamız lazım. Yumurta için Manisa önemli bir merkez. 20 milyar adet yumurta üretiliyor. Bu tesis, Manisa\'daki yumurta üretimin 20\'de 1\'ini karşılıyor. Bu gurur vericidir. Burada pastörize tavuk ve bıldırcın yumurtası var. 700 bin metrekarelik açık alan, 250 dönüm kapalı alanımız var. Burada tesisin atıklarından da enerji üretiyorlar. Bu da çok önemli\" dedi.

\'İŞ DÜNYAMIZ BU DÖNEMDE MUTLAKA RAHATLATILACAK\'

İş adamları ve sanayicilere yönelik açıklamalarda bulunan Pakdemirli, \"Bu dönemde kabinemiz iş adamlarımızı, sanayicilerimizi rahatlatmak adına önemli hazırlıklar yapıyor. İnşallah, bunlar en kısa sürede açıklanacak. İş dünyamız bu dönemde mutlaka rahatlatılacak. Üretim bazlı bir ekonomi anlayışı üzerinde hep birlikte ilerliyor olacağız\" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte yeni üretim tesisinin açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrası işletmeyi gezen Bakan Pakdemirli, tesis hakkında firma yöneticilerinden bilgi aldı.

Açılışın ardından tören alanından ayrılan Bakan Bekir Pakdemirli, cuma namazını da Mütevelli Mahallesi\'ndeki Çamlıca Camisi\'nde kıldı. Namaz sonrası Bakan Pakdemirli vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)



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