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Politika

Bakan Pakdemirli: Tarım ilaçlarında yüzde 15 indirim yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 438 bin 284 kişiye buzağı destekleme ödemesi yapılacağını söyledi

10 Ocak 2019 14:34

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, görüştüğü sanayicilerin tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gideceğini söyledi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli, "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek" dedi. 

Bakan Pakdemirli ayrıca, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak tarihlerinde yapılacağını, bu kapsamda 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödeneceğini söyledi.

Öte yandan küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini artık Tarım Bakanlığı karşılayacak

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