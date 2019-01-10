Bakan Pakdemirli: Tarım ilaçlarında yüzde 15 indirim yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, görüştüğü sanayicilerin tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gideceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli, "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek" dedi.

Bakan Pakdemirli ayrıca, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak tarihlerinde yapılacağını, bu kapsamda 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödeneceğini söyledi.



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