Bakan Pakdemirli: Ormanlarda çıkan dumanı yapay zekâ ile tespit ediyoruz

Yapay zekâ uygulanmasının geçtiğimiz yaz gerçekleşen orman yangınlarının ardından kullanılmaya başlandığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman gözetleme kulelerindeki kameralar sayesinde dumanın anında tespit edilebileceğini belirtti.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre, Pakdemirli, “Ormanlara bakan çok sayıda kameramız var. Kameraları koymaya önce Antalya’dan başladık. Ardından Muğla’ya da yerleştirdik. Ormanlarda çıkan dumanı yapay zekâ ile tespit ediyoruz. Yani, yapay zekâ ile verilen uyarı sayesinde dumanın çıktığı yeri anında görüyoruz. Daha sonra en yakın ekibi bu bölgeye sevk ediyoruz” dedi.

Kameraların dumanı algılama mesafesinin 20 kilometre olduğunu kaydeden Pakdemirli, yangın tespit süresinin ise 2 dakika olduğunu söyledi.