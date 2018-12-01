Bakan Pakdemirli: Orman köylüsüne 2 milyar 140 milyon liralık destek verildi

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman köylüsüne, hayat standartlarını yükseltmek amacıyla bu yılın ilk 10 ayında çeşitli alanlarda yaklaşık 2 milyar 140 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Bekir Pakdemirli, orman köylülerinin kalkınmasına yönelik Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) ile farklı birçok alanda yürütülen faaliyetler çerçevesinde desteklerini sürdürdüklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, orman köylüsünü yerinde kalkındırmayı amaçladıklarını belirterek, \"Bu çerçevede içinde bulunduğumuz 2018\'in ilk 10 ayında ORKÖY destekleri kapsamında 121,1 milyon TL kredi, 30,3 milyon TL de hibe olmak üzere toplam 151,4 milyon TL destekleme yaptık. Bu destekleri genellikle orman köylülerimizin en çok talepte bulunduğu süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenni arıcılık ve güneş enerjisi alanlarında verdik\" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, ormanların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yapılan ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon kontrolü, silvikültür ve fidan üretimi gibi konularda da orman köylüsüne 459 milyon TL destekte bulunduklarını kaydetti. Pakdemirli, Orman Kanunu\'nun 31 ve 32\'nci maddeleri kapsamında ise orman köylülerinin yakacak odunları ile ev, ahır, samanlık, köy konağı gibi yerlerde kullanacakları odun ihtiyaçlarının piyasa bedelinin çok altında verilmek suretiyle karşılandığını belirtti. Pakdemirli, \"Ayrıca 34\'üncü madde kapsamında orman köylülerinin ve kooperatiflerinin yapmış oldukları üretim çalışmalarında üretmiş oldukları ürünler üzerinden verilen haklar uyarınca orman köylümüze bu yıl 207 milyon TL destekte bulunduk\" dedi.

Diğer yandan, ormanlarda üretilen odunların işçiliğinde de orman köylüsünün emeklerinden faydalanıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, \"Köylülerimizin bu emekleri karşılığında kendilerine ve kooperatiflere ödenen bedel 2018 yılı için 1 milyar lirayı buldu. Orman teşkilatımız, bu yıl ormanlar üzerindeki insan baskısını azaltmak ve ormanlık alanlarda yaşayan köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla doğrudan ve dolaylı yollardan toplam yaklaşık 2 milyar 140 milyon liralık destekte bulundu\" ifadelerini kullandı.