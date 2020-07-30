Bakan Pakdemirli: Mısır alım fiyatını 1325 TL olarak belirledik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak olan mısır alım fiyatlarını açıklıyorum. Geçen yıl 1150 TL olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 TL olarak belirledik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO olarak; buğday, arpa, nohut, mercimek, fındıkta olduğu gibi mısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini açıkladı.

Pakdemirli, "Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak olan mısır alım fiyatlarını buradan açıklıyorum. Geçen yıl 1150 TL olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 TL olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)