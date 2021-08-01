Bakan Pakdemirli: Eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok; 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz. Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız" dedi.

Pakdemirli, "Yarın nem düşüyor, daha dikkatli olmalıyız" derken, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında şunları söyledi.

"Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz.

"Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım.

"Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum.

"5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz.

"Artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz.

"Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu takviyelerle de 15'lere çıkardık.

"Ülkeler arasında yangınla ilgili araç alışverişi yapılması son derece doğal bir şeydir.

"Herkes müsterih olsun, hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz vardır ne de eksik teçhizatımız vardır.