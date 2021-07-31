Bakan Pakdemirli "Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok" demişti; Yunanistan'da 39, Fas'ta 5 uçak var!

Türkiye envanterinde bulunan 3 uçakla orman yangınlarınla mücadele ederken, Yunanistan 39 uçaklık filosuyla ormanlarını koruyor. Akdeniz bölgesinde bulunan diğer ülkeler de de uçak sayısı Türkiye'ye göre fazla.

Yunanistan, Akdeniz bölgesinin en geniş yangın söndürme uçak filolarından birine sahip. 39 uçaklık filo faal olarak kullanılıyor. Ayrıca 332 araç sahada görev yapıyor.



Fransa Sivil Savunma bünyesinde yer alan söndürme uçaklarının sayısı 32. Bunların içinde 12 Canadair CL415, 10 Grumman S-2 Tracker, 4 Dash-8 Q400 ve 3 Beechcraft King Air 200 var.



Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre; Akdeniz ikliminin de etkisiyle sık sık orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'nın elinde 17 uçaktan oluşan bir Canadair filosu bulunuyor. Ayrıca 57 de kiralık uçakları var.

ABD'de uçak ve helikopter sayısı bini buluyor

İtalya'nın yangın söndürme filosunda 16 CL-415 ile 3 CL-215'ten oluşan 19 uçaklık bir Canadair ağırlığı dikkat çekiyor. 88 de kiralık uçakları var.



Rusya ise tam 40 yangın söndürme uçağına sahip. ABD'deki kiralık uçak ve helikopter toplamı ise bini buluyor. Kanada'nın yangın söndürme uçağı sayısı 136.



Hırvatistan'da 8, Fas'ta bile 5 söndürme uçağı var.

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de çıkan orman yangınlarından sonra müdahalede yetersizliğe ilişkin eleştirilere, "Envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yok, bu ezelden beri böyle. Envantere de uçak alımı ile ilgili sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık. Şu andaki uçakların tedarikçisi de THK." şeklinde yanıt vermişti.