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Bakan Pakdemirli enkaz altından çıkarılan Buse Hasyılmaz'ı ziyaret etti

31 Ekim 2020 13:52

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

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Bekir Pakdemirlibuse hasyılmazziyaret etti
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