Bakan Pakdemirli'den Koronavirüs çalışmalarına ilişkin açıklama: Önümüzdeki hafta anti serum için hayvanlar üzerinde çalışacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin yürütülen bilimsel çalışmalarla ilgili Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Gelecek hafta hayvanlar üzerinde anti serum çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, bunun ilerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir girişim olduğunu ifade etti.

Marketlerden sürüntü aldıklarını ve Koronavirüs kalıntılarını incelediklerini belirten Bakan Pakdemirli, tamamlayıcı tıp açısından da Türkiye'de bulunan bitkisel yağların Covid-19'a karşın etkin kullanılıp kullanılamayacağını araştırdıklarını aktardı.

Pakdemirli son olarak, "Her türlü gayret ve çaba hükûmetimiz, çalışanlarımız, tüm kamu kurumları tarafından yürütülmektedir. Arkadaşlarımız son sürat çalışıyor. İnşallah ipi Türk araştırmacılar göğüsler. Virüsün izolasyonu ve inaktif edilmesinde en hızlı hareket eden ülkelerden biriyiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Ankara'da atık sular üzerinde yaptıkları çalışmalarda bir takım bulgulara rastladıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, bu bulguların niteliği veya tehlikesi hakkında ise bir ayrıntı vermedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu işin birinci aşaması örnek almanız. Burada yine hekimlerle çalışılıyor olması lazım. İçeride hem veteriner hekimlerimiz hem de doktorlarımız çalışıyor. Biliyorsunuz eşim de hekim, çalışmaları sıkı sıkıya takip ediyor ve bana da rapor ediyor."

"Önümüzdeki hafta itibariyle anti serum çalışmaları için hayvanlara vermeye hazırız. "

"Biz hayvanlara at ve tavşanı hasta edeceğiz. Hayvanseverler, 'Hayvanlara acımıyor musunuz?' diyebilirler. Ama virüs inaktif olduğu için onlara zarar vermiyoruz. Hayvan az da olsa bir hastalık geliştirecek, biz de antikorları alarak kan ve diğer unsurlardan arındırarak antikoru almış olacağız. Bu çalışma eylüle kadar sürmüş olacak. İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma. Sığır vebasını yenmiş bir enstitüyüz. 100 yıllık birikimleri var. Bu enstitüleri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu işin tedavisinin bulunması yönünde bir yarış var."

"Marketlerden sürüntü dokusu alarak araştırıyoruz. Covid-19'un kalıntıları üstünde araştırmalarımız var."

"Tamamlayıcı tıp açısından da çeşitli bitkisel yağların Covid-19'a karşı etkinliğine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle biz bu virüsün tedavisinde bir fayda sağlayabilir miyizin çalışmaları sürüyor.

"Her türlü gayret ve çaba, hükûmetimiz, çalışanlarımız, kamu kurumları tarafından yürütülmektedir."