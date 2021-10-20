Bakan Pakdemirli'den 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması: Yabancı ot karışmış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili “’İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı’ düzenledik. 9 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Sonuçlarını açıklayacağız. Hedef orman yangınlarına müdahale süremizi 10 dakikaya düşürmek” dedi.

Yangın söndürme uçağı alımıyla ilgili sürecin devam ettiğini söyleyen Pakdemirli "Yanan alanlarda ister istemez doğal bir rejenerasyon başlıyor. Ciddi bir fidan kampanyası da başlattık. Bu yıl bitmeden 252 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız” açıklamasını yaptı.

Yarın Su Şûrasının sonuçlarının açıklanacağını ifade eden Parkdemirli Türkiye’ye artık 5’te 1 daha az su aldığını söyledi.

"Gıda fiyatlarına en önemli çözüm sözleşmeli üretim"

Pakdemirli gıdada fahiş fiyata önlemleriyle ilgili şunları söyledi: “Gıda tarım fiyatlarındaki artışın genel sebeplerinde bakmakta fayda var. Kuraklığa rağmen bir arz sıkıntımız yok. Desteklerimizi artırdık. Tüm tarım ürünlerinde ciddi bir miktarsal artış var. Dünyada girdilerin artması etkili oluyor. Bazı ülkeler stok yapmaya başladı. Emtia, petrol ve navlun fiyatları çok arttı. Ülkeler tarife dışı engeller uygulamaya başladı. Bana göre gıda fiyatlarına en önemli çözüm sözleşmeli üretimdir. Türkiye'de bu konuda mevzuat altyapısında bazı eksiklikler var, bunları tamamlayabilirsek sözleşmeli üretim ile fiyat stabilitesi sağlanabilir.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da bunu konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın da bu konuda erken uyarı sistemi çalışması var. Ciddi bir çalışma yapılmış birçok ekonomik model ortaya konulmuş. Tüm bakanlıklardan ve diğer yerlerden bir veri bankası oluşturulmuş. Bunların bir araya getirilmesi gerekiyor. Erken uyarı sistemi ile devletin mekanizmalarında önemli olan teknoloji de kullanılarak çok önceden haberdar olunup, gerekli tedbirleri alabilecek bir mekanizmanın geliştirilmesi.”

"Ispanağın yanına yabancı bir ot karışmış"

Pakdemirli, son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili de şöyle konuştu:

“Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor. Denetimler sonucunda çıkış yeri tespit edilen ürünlerden piyasaya sevk edilen ürünlere el konuldu. Bu olay üzerinde her şey ortadan kalktı. Bu iki üç senedir üreticinin yeterince bilgilenmemesinden dolayı olan bir durumdur. Tüketicilerin şüphesi olmasın ıspanak son derece sağlıklı bir bitkidir. Tedirgin olacak bir durum yoktur. Zehirlenen vatandaşların hepsine geçmiş olsun diliyorum."