Bakan Pakdemirli'den 350 bin ağacın yok edildiği Kazdağları için açıklama: En hızlı şekilde ağaçlandıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından Çanakkale'nin Kirazlı köyünde yürütülen altın madeni projesi nedeniyle 350 bin ağacın kesildiği Kazdağları'nın en hızlı şekilde ağaçlandırılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen '2020 Yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'ne katıldı.



Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. "En Etkin Orman Gönüllüsü" ödülünü almak için sahneye gelen sanatçı Haluk Levent, Kazdağları'nda tahrip edilen alanın fotoğrafını göstererek, "Sayın Bakanımız daha önce bir söz verdi ve yerine getirdi. Ona teşekkürlerimizi sunduk. Şimdi bu ödülü hak etmem için Kazdağları'nda Kiraz Balanlı halkından geliyorum. Buradaki firmanın yetkilerine son verdi Sayın Bakanımız. Bizler teşekkürlerimizi ilettik. Ama dedim ki 'bu ödülü hak etmem için şuraların ağaçlandırılması müjdesini ne zaman verebiliriz" dedi.

Bunun üzerine Bakan Pakdemirli, "En hızlı şekilde buralar ağaçlandırılacak, hiç merak etme" yanıtını verdi.



Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma çalışmalarında Haluk Levent'in çalışmasını da istedi. Ardından diğer ödül kazanan kişilerin ödülleri takdim edildi.

Ne olmuştu?

Kanadalı şirket Alamos Gold, Kazdağları'nda siyanürlü altın aranması için yaklaşık 350 bin ağacı kesmişti. Alamos Gold'un izinleri iptal edilmesine karşın, konteynırlarının çıkarılması için 1 yıl süre verilmesine çevrecilerden büyük tepki gelmişti.