Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Vatandaşlarımızı da boğmamak lazım, tabii ki insanlar sokağa çıkacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızı da boğmamak lazım, tabii ki insanlar sokağa çıkacaklar, hava alacaklar, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yok" dedi.

yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) tarımsal üretimi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin, "Çiftçinin tarlaya gidişinde problem yaşanmayacak." diye konuştu.

Pakdemirli,"Yeterli stoğumuz var, fiyatla oynayana izin vermeyiz. Barajların doluluk oranı şu an için yeterli. Etil alkolle ilgili bir problem kalmadı. Tabii ki insanlar sokağa çıkacaklar, hava alacaklar, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı yok. Mangal keyfimiz de olmayıversin. Sanki hayatlarında hiçbir şey değişmemişcesine 3-5 aile bir araya toplanıp tabiri caizse vıcık vıcık, bunlar sosyal izolasyona uymayan tavırlar. Bu işi ciddiye almamız lazım. Türkiye musibeti elbette atlatacak. Bu işi ciddiye alarak atlatacağız." ifadesini kullandı.

NTV canlı yayınında konuşan Pakdemirli şunları kaydetti:

Bir aile 4 kişi gelmiş, aynı arabaya 8 kişi binmemişler, orada bir lokma ekmeğini yiyebilir, onda bir sıkıntı yok. Orada oturup gün boyu zaman harcayıp 3-5 aile bir araya gelip sosyal izolasyona uymadan bu işleri yaparsa gerekirse bizde bu alanların kapatılmasıyla ilgili daha katı bir inisiyatif alabiliriz.

Ben özellikle vatandaşlarımızın sağlıklarına dikkat etmeleri ve hareketili olmaları gerektiğine inanıyorum.

Üretici desteklerin yarın başlayacak. Toplamda 1 milyar 881 milyon 426 bin lira.