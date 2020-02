Bakan Pakdemirli, Burdur'da (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ\'DEN CHP\'YE \'MART\' GÖNDERMESİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur programı kapsamında Ak Parti İl Başkanlığı\'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Pakdemirli buradaki konuşmasında, Türkiye\'nin bütün illerini dolaştıklarını belirterek, Mehmet Akif\'in şehri Burdur\'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye\'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtiğine işaret eden Pakdemirli, 70\'li yıllarda Türkiye\'de terör, istikrarsızlık, makarna, salça, sigara kuyrukları olduğunu belirtti. 80\'li yıllarda Türkiye\'nin Turgut Özal\'la ciddi atılım yaptığını, prangaların kırılması dönemini yaşadığını kaydeden Pakdemirli, Ak Parti\'nin ise kuruluş itibarıyla hizmet partisi olduğunu vurguladı.

Koalisyonların başarı üretmediğini belirten Bekir Pakdemirli, \"Ak Parti, tek başına iktidarın neler yapılabildiğinin göstergesidir. Ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye her alanda ciddi yatırımlar gerçekleştirdik\" dedi. Tarım ve su alanında da büyük işler yapıldığına değinen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

\"Geçen plan bütçe komisyonunda genel kurulda bütçemizi savunurken, İYİ Parti Isparta Milletvekili hanımefendi dedi ki \'Demirel\'in yaptıklarına teşekkür etmek lazım.\' HES\'lerle ilgili kurulu güçten bahsetti. Ben de çıktım dedim ki tüm Cumhuriyet tarihinde 2002\'ye kadar 12 bin 500 megavatlık kurulu gücü varmış Türkiye\'nin. Bugün itibarıyla 28 bin megavat. Yani 80 yılda yapılanı 16 yılda biz misline daha katlamışız ve daha fazlasını koymuşuz. Şunu söyledim, \'Her kim çivi çaktıysa, buna teşekkür ederim ama başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür etmemiz gerekmiyor mu?\' dedim. Burdur\'da son 16 yılda 1 milyar liranın üzerinde hibemiz var. Tarımsal hasılamız beş misli artmış, 2 milyar liraya gelmiş.\"

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI YÜZDE 90 ARTTI

Genç çiftçi projesi kapsamında 14 milyon lira dağıttıklarını, 14 bin dekar merayı ıslah ettiklerini anlatan Bekir Pakdemirli, 120 dere ıslahını yaptıklarını, 92 milyon fidan diktiklerini, şehir ve bal ormanları kurduklarını vurguladı. Kırsal kalkınma ve hibelerde 30 milyona yakın hibeleri bulunduğunu aktaran Pakdemirli, büyükbaş hayvan sayısının yüzde 90 arttığını kaydetti.

\'MART KAPIDAN BAKTIRIR, KAZMA KÜREK YAKTIRIR\'

Yaptıkları diğer yatırımları da anlatan Pakdemirli, şöyle dedi:

\"İşimiz lafımızın ötesinde. AK Parti kadroları önce iş yapıyor, laf üretmiyor. Ama karşıda CHP\'nin bir laf siyaseti var. Şimdi de yeni bir slogan çıkarmışlar, dün itibarıyla bunu açıkladılar. \'Martın sonu bahar\' diye. Ben de onlara diyorum ki fazla heveslenmesinler, mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Milletin terazisi en güzel terazidir ve millet de CHP\'ye yine hak ettiğini verecektir. Bizi eleştiriyorlar, \'Samana muhtaç ettiniz\' diyorlar. Biraz matematik. Eğer bizi eleştirecek bir şey bulamıyorsanız ben eleştirecek bir şey bulayım size vereyim. Eğer malzeme bulamıyorsanız biz size malzeme temin edelim. Türkiye\'nin saman ithalatı 9 bin ton. Türkiye\'nin saman ihtiyacı 66 milyon ton, on binde bir ama bunu milletvekilleri, grup başkanvekilleri, genel başkanları ağızlarında her hafta çiğnemekten çekinmiyorlar. Yaptığım açıklamaları alıyorlar, ortasından, orasından burasından cımbızla istedikleri yere çekiyorlar. Türkiye\'nin ne samana ne de buğdaya ihtiyacı var.\"

5 MİLYAR DOLAR İHRACAT FAZLASI VAR

Türkiye\'nin 17 milyar dolar tarımda ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı olduğunu kaydeden Bekir Pakdemirli, Türkiye\'nin 5 milyar dolar ihracat fazlası olduğunu söyledi. Buğday ithalatı konusundaki eleştirilere de yanıt veren Bekir Pakdemirli, \"O zaman niye buğday ithalatı yapıyorsun? Ben de diyorum ithalatı, bu ihracatı yapabilmek için makarna, un fabrikalarımız boş mu kalsın? Bunun için ithalat yapılır. İthalat yanlış, ayıp bir şey değildir. Hollanda\'nın 80 milyar doların üzerinde ithalatı var. Ama Hollanda\'nın tarımıyla övünmeyi biliyoruz. Önemli olan katma değer yaratmak, ihracat yapmak\" dedi.

Bakan Pakdemirli, Adnan Menderes, Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan\'ın yaptıkları atılımlarla tekrar Türkiye\'yi bugünü ve yarınıyla gurur duyulacak bir ülke haline getirdiklerini söyledi.

\"Muhalefetin varlığından dolayı da seviniyorum. Böyle muhalefet olduğu sürece AK Parti\'nin varlığı inşallah ilelebet devam edecektir\" diyen Pakdemirli, hoş sedanın sürmesi, yanlış ellerle ülkenin yönetilmemesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye\'nin başkanlık sistemiyle geçmişe oranla çok daha iyi hale geldiğini belirten Bekir Pakdemirli, yarınların daha iyi olacağını kaydetti.

