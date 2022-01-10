Bakan Pakdemirli: Bu sene 55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili, "Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız. 3 olan uçak sayımızı da 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 4 olan insansız hava aracı sayımızı da 8'e çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalca'da bir kafede Silivri ve Çatalca muhtarlarıyla bir araya geldi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve muhtarlar katıldı.

"Hedefimiz yanan alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak"

Bakan Pakdemirli, "Yazın zorlu bir zamanı geçirdik hep birlikte. Hem Türkiye'de hem de dünyada çok büyük orman yangınlarına karşı savaştık. Bunlara karşı orman teşkilatımızla, orman köylümüzle birlikte savaştık. Allah'a şükür İstanbul'da özellikle büyük bir şey olmadı ama Muğla'da orman köylümüz gerçekten çok büyük bir mücadele etti. Çünkü onların canı yanıyor, onların gelir kaynağıydı o. Ve hakikaten buradaki orman köylümüzdeki bilinçlenme ortalama orman köylümüzde bilinçlenme ortalama entelektüel bilinçlenmenin çok ötesinde olduğunu hem müşahede ettik hem de gururla bunu söylemek isterim. Bizim 12.5 milyon hektar ormanımız yani yaklaşık Türkiye'nin altıda biri orman yangınlarına hassas bölge. Anayasa'nın bir 169. maddesi var, bu konu çok tartışılıyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum, yanan ormanlar tekrar ağaçlandırılır, bunlar başka türlü kullanılmaz. Başka türlü kullanılmasının önüne hep birlikte geçmemiz lazım. En başta muhtarımızın geçecek, biz geçeceğiz, hepimiz geçeceğiz. Bunların örneklerinin bugüne kadar Türkiye'de olmaması, güzeldir ama bundan sonra olmamasını hep birlikte sağlıyor olmamız lazım. Hedefimiz yanan alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Bu arada bu sene 11 tane orman şehidimiz var, onlara da tekrar rabbimden rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Gerçekten orman ordu ve polis sonra en çok şehit veren kurumdur Türkiye'de" dedi.

"55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız"

Pakdemirli, "Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız. 3 olan uçak sayımızı da 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 4 olan insansız hava aracı sayımızı da 8'e çıkarmayı planlıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığınca da şu anda uçak alım süreci devem ediyor. Burada İnşallah 5 amfibik uçak, 15 tanker uçak 55 helikopter bunların da gerek alım, gerekse kiralama ihale süreçleri şu anda başlamış durumda. İnşallah en yakın zamanda bunlar tamamlanacak. 5 tane uçağın satın alma sürecinin de bu ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. uçağın satın alma sürecini bu ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Önemli olan biz satın aldıktan sonra kiralamalarla hizmetlerimize devam ediyor olacağız" şeklinde konuştu.

Şahan Gökbakar, geçen yaz Türkiye'nin güneyinde birbiri ardına yaşanan orman yangınlarını hatırlatarak, "Eveeet,5-6 ay geçti o yangın felaketlerinin üzerinden. AMFİBİK YANGIN UÇAĞI FİLOSU kurmalıyız diye defalarca söyledim. Bu yaz gelmeden, yine hazırlıksız yakalanmadan bu uçakları almalıyız. Soruyorum Sn. Orman Bakanı Pakdemirli bey, bu uçaklar konusunda herhangi bir adım attınız mı?" diye sormuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçaklarla ilgili ihale sürecinin devam ettiği belirtilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır. 5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alımına devam edilecektir." TIKLAYIN - Kül olan ormanlar, uçurulmayan THK uçakları, halkın yardım çağrıları; Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi

Öte yandan Bakan Pakdemirli programda yaptığı konuşmada, "2021'de endüstriyel odun üretiminde yüzde 13 artışa rağmen yüzde 91 gelir artışımız var. 150 bin orman köylüsüne de yaklaşık 3 milyara yakın gelir sağladık. İstanbul'da da orman işçiliği çalışmaları kapsamında da son 3 yılda 23 milyon lira bir ödeme yaptık ve 2021 yılında 11 milyon lira ödeme yaptık. Burada önemli olan bir şey var, sektörde dışa bağımlılık. Türkiye bugün bir mücadele içerisinde, kendi kendine yeterlilik, ihracat fazlası verme, cari açığını düşürme ve cari açığını tamamen kapatma ve cari fazla verme gayreti içerisinde. Biz ormancılık sektöründe bunu 2019'dan itibaren yaptık. 2017'de 370 milyon dolar cari açık veren orman ürünleri sektörümüz, 2019 yılında ilk kez 479 milyon dolar cari fazla verir duruma getirdik. 2020'de 560 milyon dolar cari verdik. Bu sene ne verdik? Rakamlar henüz açıklanmadı ama 1 milyar doların üzerinde bir cari fazla vermiş olmayı bekliyoruz. Bunun anlamı şu; tabi ki orman ürünlerindeki üretim artığı sürece, sürdürülebilir bir şekilde üretim arttığı sürece bunun da en büyük paydaşı olan orman köylüsünün de mutlaka geliri artacak. Bunu da hep birlikte beraber yapıyor olacağız" ifadelerini kullandı. Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığını belirterek, orman köylüsüne verilecek birim işçilik fiyatları konusunda desteklerinin devam edeceğini belirtti.