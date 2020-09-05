Bakan Pakdemirli: Bu musibet bir hayır da getirdi, paramız ülkemizde kaldı, çayın kokusunda bile bir değişiklik var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgını nedeniyle çay toplamak için bu yıl Gürcistan’dan gelen işçileri engellediklerini belirterek, “Bu musibet bir hayır da getirdi. Paramız ülkemizde kaldı şu an çayın kalitesi arttı. Bugün çay fabrikalarına gelen çayın kokusunda bile bir değişiklik var” dedi.

Rize Ticaret Borsası’nda Ulusal Çay Konseyi üyeleri ve çay sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin çay üretiminde dünyada 5’inci sırada, Avrupa’da birinci sırada olduğunu belirten Pakdemirli “Bu sene bir musibet yaşadık. Hala maskeler ile dolaşıyoruz. İster istemez Gürcistan’dan gelen işçileri engellemek durumunda kaldık. Bu hastalığın yayılmaması için. Bu musibet bir hayır da getirdi. Paramız ülkemizde kaldı şu an çayın kalitesi arttı. Bugün çay fabrikalarına gelen çayın kokusunda bile bir değişiklik var. Çok daha güzel bir kalite var bunu gelen çayın kokusundan bile hissedebiliyorsunuz” diye konuştu.

Kimyasal gübre hala sorun

Kaçak çay konusuna da değinen Bakan Pakdemirli, bunun çok önemli bir sorun olmadığını ifade ederek “Çok minimal da olsa kaçak çay sorunundan bahsedebilirdim ama bunların bir önemi olmadığını düşünüyorum. Pazarlama sorunumuz tabiki en üst sorunumuz. Kimyasal gübre hala sorun olmaya devam ediyor. Bahçelere bakım yapılması, bitki zararlısı ile mücadelenin iyi yapılması, yaşlanmış çay bahçelerinin yenilenmesi, çayı toplarken standart dışı toplamanın önüne geçilmesi” dedi.

Tarımsal üretim yüzde 4 büyüdü

Pandemi döneminde yönetilmesi gereken bir çay toplama süreci olduğunu ve bunun da iyi yönetildiğini belirten Bakan Pakdemirli “İster istemez tarımsal üretimin bir şekilde artması gerekiyordu. Allah’a çok şükür ilk iki çeyrekte tarımsal üretim yüzde 4 büyümüş durumda” ifadelerini kullandı.

“Çay Kanunu konuşulan bir konu ama kanunları hep bir amaç değil araç olarak görüyorum” diyen Bakan Pakdemirli “Ana amacımızı tespit ettikten sonra bu kanunlara ihtiyaç varsa ortaya koymakta fayda var. Sadece burda çay kanunu ile ilgili bana göre tüm paydaşların hepsinin üzerinde anlaşacağı bir şey haline getirebilirsek bunun üzerine herhalde gazi meclisimiz de gereğini yapar. Biz bakanlık olarak bunun önünde durmayız yanında veya gerisinde oluruz. Konuyu gündeme getiririz” dedi.