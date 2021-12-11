Bakan Pakdemirli: Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangını söndürdük. Mesele uçak meselesi olsaydı ABD, Rusya gibi ülkeler 4-5 günde bu yangınları söndürürdü. Bu işler adet meselesi değil gönül meselesi” dedi.

AKP AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenmesi planlanan Teşkilat Akademisinin İzmir ayağı, Balçova Termal Otel’de gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe AKP İzmir Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, il yöneticilikleri ve 30 ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

"Çiftçimizi koruma kalkanı altına aldık"

Teşkilat Akademisinde partililere hitap eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, organik tarım için ilave destek verdiklerini, su ürünlerini de destek kapsamına aldıklarını ifade ederek, “Hayvancılık desteği en yüksek seviyeden yapılıyor. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 1. sıradayız. Gelir koruma sigortası ve sözleşmeli üretimi de devreye alarak çiftçimizi koruma kalkanı altına aldık” dedi.

"Gönül vermiş bir orman teşkilatımız ve orman kahramanlarımız var"