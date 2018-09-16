Bakan Pakdemirli, Aydın'da organik incir işleme tesisini gezdi (2)

ZİRAAT ODALARININ BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'i makamında ziyaret ettikten sonra Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi\'ne geçti. Bakan Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odalar Birliği\'nce (TZOB) organize edilen; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, İzmir, Uşak ve Burdur\'da faaliyet gösteren 87 ziraat odasının başkanı ile meclis başkanları, tarım ve orman il ve ilçe müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Toplantıda çiftçilere seslenen Pakdemirli, \"Dövizin inişli, çıkışlı yükselişinden dolayı maliyetler arttı. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Hep birlikte kemerlerimizi sıkacağız. Kurların oturmasını bekliyoruz. Tabi ki ekonomiye bir saldırı var. Bugünler de geçecek. Biraz dişinizi sıkın\" dedi.

\'MİLLETİN EFENDİSİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKARI OLMAYA GELDİK\'

Konuşmasına eski Başbakan Adnan Menderes\'i anarak, devam eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

\"Aydın demokrasi ve özgürlüğün beşiği ve mekanıdır. Rahmetli Adnan Menderes\'i burada anmadan edemeyeceğim. Türkiye 24 Haziran sonrası başkanlık sistemine geçti. Biz milletin efendisi olmaya gelmedik. Millete hizmet etmeye geldik. Yeni dönemde daha hızlı çalışacağız. Millete vatandaşa daha fazla hizmet edeceğiz. Bizim bir müşterimiz vardır o da millettir. Yeni sistemle iki büyük bakanlık, tarım ve orman bakanlığı bir araya geldi. 5 yıllık bir plan hazırlıyoruz. Toprak ve su ayrılmıştı. Toprak ve suyu ayrı yönetmek gerçekten zordu. Siz belki farkında değildiniz ama iki bakanlık da birbiri ile çekişme içindeydi. Çekişmelerden dolayı işler ne yazık ki yürümüyordu. O yüzden toprağı suyla birlikte yöneteceksiniz. Artık toprakla su bir birine kavuştu. Yeni sistemde çiftçimizi güldüreceğiz ama tüketicimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz. Zeytinyağına destek veriyoruz. Tane zeytine de bir destek talebi geldi. Ona da destek verebilir miyiz bakacağız. Bununla ilgili bir çalışma yürüteceğiz. Bu bölgeden ürün ihracatımız 9 milyar dolardır. Türkiye\'deki toplam ihracatın yüzde 19\'unu kapsıyor, bu nedenle bölge çok önemli\"

\'DÜNYAYLA YARIŞIR HALDEYİZ\'

Bölgede üretilen ürünlerin dünya ile yarışır durumda olduğuna vurgu yapan Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar ise \"Ege Bölgesi\'ndeki 6 ilden 87 oda ve meclis başkanımızın iştirakıyla düzenlemiş olduğumuz Türkiye Ziraat Odalar Birliği Ege Bölge Toplantısı\'nı yapmaktayız. Ege Bölgesi gerçekten tarım potansiyeli yüksek olan bir bölgemiz. Bu potansiyeli de çok iyi değerlendirebilen çiftçilerimiz var. Pamuk başta olmak üzere pek çok üründe dünyayla yarışır haldeyiz. Bu anlamda bu bölgede böyle bir toplantı yapmamızın büyük bir anlamı var\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oda başkanlarının sorunlarını ve isteklerini dinleyen Bakan Pakdemirli\'nin bundan sonraki programı, basına kapalı sürdürüldü.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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