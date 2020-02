Bakan Pakdemirli: 2019 yılında çiftçiye desteği 16,1 milyar TL'ye çıkarıyoruz

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye verilen desteğe ilişkin, \"Son 16 yılda üreticilerimize toplam 117,4 milyar TL nakit hibe desteği sağlanmış olacaktır. 2019 yılında ise destek miktarımızı yüzde 10,7 oranında artırarak, toplam 16,1 milyar TL’ye çıkarıyoruz\" dedi.

Bakan Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda bakanlığının 2019 yılı bütçe sunumunda konuştu. Bekir Pakdemirli, tarım alanlarının yanlış kullanılmasına ilişkin, \"Dünyada, Türkiye tarım alanının yarısı kadar, yani 12 milyon hektar tarım alanı, yanlış kullanım ve amaç dışı kullanım nedeniyle tarım dışıdır. Ülkemizde ise 1989 yılından 2005 yılına kadar, her yıl ortalama 117 bin hektar alan tarım dışına çıkmaktayken, 2005 yılından 2016 yılına kadar bu ortalama 60 bin hektara düşmüştür. Ayrıca, bakanlık olarak; 2017 yılında yapmış olduğumuz Büyük Ova Koruma Alanları çalışmalarıyla bu rakam; 40 Bin hektara kadar düşmüştür\" dedi.

\'DÜNYA NÜFUSUNUN 2050\'DE, 10 MİLYAR OLACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTE\'

Bakan Pakdemirli, dünya genelinde gıda ihtiyacının 2050 yılında yüzde 50 artacağını kaydederek şöyle konuştu:

\"Dünya nüfusu, tahmini verilere göre bugün 7,6 milyardır. Dünya nüfusunun 2050’de, 10 milyar olacağı öngörülmekte. Nüfusa her yıl yaklaşık 83 Milyon kişi ekleniyor. Aynı zamanda kentleşme oranı yüzde 55’ten yüzde 70’e çıkacak ve tarımsal nüfus azalacaktır. 2050 Türkiye nüfusunun 100 milyon olacağı; kentleşmenin ise yüzde 86’lar civarında olacağı tahmin edilmekte. 2050 yılına kadar, gıda ihtiyacı dünya genelinde yaklaşık yüzde 50 artacaktır. Hem kaynakların azalması hem ihtiyacın artması nedeniyle önümüzdeki yüzyılda bütün dünyayı, devletleri, STK’ları zorlu bir ev ödevi beklemektedir.\"

\'HER YIL TOPLAM 1,3 MİLYAR TON GIDA İSE MAALESEF ÇÖPE ATILIYOR\'

Bakan Pakdemirli, milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiğini bildirerek şunları söyledi:

\"Bugün, dünyada 800 milyondan fazla insan açlıkla mücadele ederken aynı zamanda her yıl toplam 1,3 milyar ton gıda ise maalesef çöpe atılıyor, israf ediliyor. İsraf edilen bu gıdaların yüzde 40’ı yenilebilir durumdadır. Bu rakamlar her geçen yıl artış göstermektedir.\"

\'2021 YILINDA İSTANBUL\'DA İÇME SUYU İHTİYACI ORTAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR\'

Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal hasıla bakımından dünyanın 7’nci, Avrupa’nın ise 1’inci ülkesi konumunda olduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Son 16 yılda üreticilerimize toplam 117,4 milyar TL nakit hibe desteği sağlanmış olacaktır. 2019 yılında ise destek miktarımızı, bu seneye göre yüzde 10,7 oranında artırarak, toplam 16,1 milyar TL’ye çıkarıyoruz. Mazot ve gübreye bugüne kadar, 17,3 milyar TL destek verdik. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirdiğimiz gıda denetim sayımızı ise her sene artırıyoruz. 2002 yılında toplam 39 bin olan denetim sayısını 2017 yılında toplam 1 milyonun üzerine çıkardık.

174 ALO GIDA HATTI ARAMALARI NEDENİYLE 554 BİN KONTROL VE DENETİM

2018 yılında 900 bini aşan denetim çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca 2009 yılında başlatılan 174 ALO GIDA hattına bugüne kadar toplamda yaklaşık 2,1 milyon defa arama yapılmıştır. Bu aramalardan ihbar ve şikâyet kapsamında olan 554 bin adet çağrı için kontrol ve denetimler yapılmıştır. Okul kantini ve yemekhane gibi ortamlarda sadece 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde 45 bin denetim gerçekleştirdik. 2021 yılında İstanbul\'da içme suyu ihtiyacı ortaya çıkması bekleniyor. Böylece Melen Sungurlu ve Osmangazi devreye girmesiyle 2035’e kadar içme suyu karşılanmış olacak.\"

‘BUĞDAY ÜRETİMİMİZ, 19,5 MİLYON TONDAN 21,6 MİLYON TONA ULAŞMIŞTIR\'

Bakan Pakdemirli, \"Buğday üretimimiz, yüzde 11 artarak 19,5 milyon tondan 21,6 milyon tona, mısır üretimimiz 2,1 milyon tondan 5,9 milyon tona, çeltik üretimimiz 360 bin tondan 900 bin tona, ayçiçeği üretimimiz, 850 bin tondan 1 milyon 967 bin tona ulaşmıştır. Hayvancılık destekleri; 2002 yılında 83 milyon TL iken, 2018 yılında Ekim ayı sonu itibariyle; 3 milyar 424 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 2017 yılında 30 ilde yetiştiricilere 2 bin 496 baş damızlık koç ve teke dağıtımı yapılmış olup, 2018 yıl sonu itibariyle de 2 bin 800 baş damızlık koç ve teke dağıtılacaktır\" dedi.

\'KIRMIZI ET ÜRETİMİNİ 2019\' 1 MİLYON 365 BİN TONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ\'

Bakan Pakdemirli, kırmızı et üretimine ilişkin dünya rakamlarını verdikten sonra şu bilgileri paylaştı:

\"Türkiye kırmızı et üretimi, 2002’de 420 bin 595 ton iken, yüzde 176 artırılarak, 2018’de 1 milyon 160 bin tona çıkarılması hedeflenmiştir. 2019 yılında 1 milyon 365 bin tona, 2023 yılında ise 1 milyon 669 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye\'de tavuk eti üretimi ise, 2002’de 696 bin 187 ton iken, yüzde 237artarak 2018 yılında 2 milyon 350 bin tona ulaşması hedeflenmiştir. 2019 yılında 2 milyon 390 bin tona, 2023 yılında ise 2,5 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz.\"

\'2019 YILI BÜTÇEMİZ 33 MİLYAR 743 MİLYON 778 BİN TL OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR\'

Bakan Pakdemirli, bakanlığın 2019 yılı bütçesine ilişkin \"TİGEM vasıtasıyla üreticilerimize; 2017 yılında 148 bin ton, 2018 yılında 170 bin ton ve 2019 yılında ise 200 bin ton sertifikalı hububat tohumu dağıtımı hedeflenmiştir. Yem bitkileri tohumluğu dağıtımının ise; 2017 yılında bin 500 ton, 2018 yılında 2 bin 300 ton ve 2019 yılında ise 3 bin tona çıkarılması hedeflenmiştir. Bakanlığımızın 2019 yılı bütçesi; 23 milyar 712 milyon 275 bin TL, bağlı kuruluşlar dahil; 33 milyar 743 milyon 778 bin TL olarak öngörülmüştür. Bunun; 16 milyar 72 milyon TL’si yani bütçemizin yüzde 47,6’sı tarımsal desteklemelere ayrılmıştır\" dedi.