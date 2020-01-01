Bakan Pakdemirli: 2 yılda 1054 çiftçi kenevir ekimi için başvuru yaptı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un kenevir üretimi hakkındaki soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018’de 41 çiftçinin 164 dekar, 2019’da ise 242 çiftçinin 1013 dekar alanda kenevir ekimi için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, bakanlık tarafından uyuşturucu madde oranı düşük kenevir çeşitlerinin geliştirilmesi projesi başlatıldı. Bu yıl veya 2021’de bu tohumların tescil edilmesi bekleniyor. Ayrıca TİGEM aracılığıyla yerel popülasyonlardan elde edilen tohumların çoğaltılması yoluna da gidiliyor. Bu tohumların geliştirilmesi ile birlikte ithalata gerek duyulmadan tohumluk gereksinimi karşılanacak. Pakdemirli ayrıca, kenevir tohumluğunun ithal edilebilmesi için bu çeşidin ülkede kayıtlı olması gerektiğini, ancak Türkiye’de henüz kayıtlı herhangi bir kenevir tohumluğu çeşidi bulunmadığını kaydetti. Sinop ve Samsun’da lif, Diyarbakır’da yağlık keten üretimi artırılacak.