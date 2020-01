Bakan Özlü'ye sürpriz doğum günü pastası (2)

KONGREDE KONUŞTU

Bakan Özlü, partisinin Karabük Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde konuştu. Bakan Özlü, artık küresel bir güç olma hedefini konuştuklarını söyleyerek, \"Türkiye’nin otomobilini, yerli marka otomobilimizi konuşuyoruz. Yerli marka otomobilimizle ilgili, milletimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz, Türkiye’nin otomobilini sahiplendi. Türk milleti, kendi otomobiline kucak açtı. Bu hedefe, bu projeye inandı ve güvendi. Birçok şehrimiz, kurulacak fabrikalar için imzalar göndermeye başladı. Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları arasında tatlı bir rekabet oluştu. Bu milli görev için, herkes seferber oldu. Bu yerli marka otomobil konusu 2 Nisan\'da açıklandı. 2 Nisan\'dan bu güne yaklaşık 20 ilimiz yerli marka \'otomobil bizim ilimizde yapılsın\' diye talepte bulundu. Sipariş vermek istiyor vatandaşlarımız. Dolayısıyla bu proje milletimizin sahiplendiği, satın aldığı yerli ve milli bir proje olmuştur. Karabük de yerli otomobil üretim aşamasında değerlendirilecek olan illerden birisidir\" dedi.

\'SATABİLECEĞİMİZ OTOMOBİLİ YAPACAĞIZ\'

Projenin ilk ayağında yerli konsorsiyomun şirketleşme sürecinin tamamlaması gerektiğini belirten Bakan Özlü, \"Bunun için süratle çalışmalar yalıyor. Toplantılarımızı da yaptık. İlk 24 ayda dünya piyasalarında satabileceğimiz modeli belirleyip onun tasarımını yapacağız. Yani biz bir otomobil üretip bunu satmaya çalışmayacağız. Biz satabileceğimiz, piyasalarda yer tutabilecek segmentte, özelliklerde otomobil tasarlayacağız ve bunu satmaya çalışacağız. Dolayısıyla 24 ay tasarım fazıdır, prototip fazıdır. 2\'nci 24 ayda da üretim dönemini planlayacağız. Bu üretim yeri konusu ikinci 24 ayda gündemimizde olacak. Ama şuanda tüm illerimizden bir talep var\" diye konuştu.

\'BİZ BU OTOMOBİLİ YAPACAĞIZ\'

Bakan Özlü, ana muhalefet partisi milletvekillerinin bu projeyi garipser tarzda olduğunu savunarak, \"Bir tek ana muhalefet, her zaman olduğu gibi, bu gururu paylaşma yerine, \'olmaz, yapamazsınız\' nakaratını tekrarladı. Her zaman olduğu gibi, milletimizin duygu dünyasından ne kadar uzak olduklarını bir kez daha gösterdiler. Gerçekten bir özgüven eksikliği gördüm. Maalesef bütçe plan komisyonundaki görüşmelerimizde yerli marka otomobil ile ilgili bir özgüven eksikliği gördüm ana muhalefet partisinde. 15 yıl boyunca biz hep bunu yaşadık. Onlar \'yapamazsınız\' dedi, biz yaptık. Onlar \'başaramazsınız\' dedi, biz başardık. Her ne kadar, ana muhalefet inanmasa da, bin dereden su getirse de kıskançlığını açığa vursa da; biz bu otomobili yapacağız. Dünyanın her tarafına da satacağız\" dedi.

\'BU BİR SKANDALDIR\'

Norveç\'te NATO\'nun düzenlediği tatbikata da değinen Bakan Özlü, \"İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk ve son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, açıktan ve düşmanca hedef gösterildi. Bu rezaleti, basit bir hata, basit bir olay, özürle geçiştirilecek bir mesele olarak asla göremeyiz. Böyle bir skandalı sineye çekemeyiz. Savunma sanayi müsteşarlığında 25 yıl görev yaptım. Silahlı Kuvvetler, NATO\'da çok yakın çalışmış bir kişi olarak, bu tatbikatlarda her şey önceden planlanır, provası yapılır. Hangi dakika, saniye hangi resim çıkacak, hedef ne olacak bunlar hep belirlenir. Basit bir memurun yapabileceği bir iş değildir. Bu bir skandaldır, rezalettir. Bir kere herkes şunu çok iyi bilmelidir: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusuna ve Cumhurbaşkanına düşmanlık etmek hiç kimsenin, hiçbir kurumun haddine değildir. Türkiye, böyle ucuz saldırılara boyun eğmeyecek kadar büyük bir ülkedir\" dedi.



