Bakan Özlü: Yerli otomobil için 22 ilden yer konusunda talep var (2)

Vodafone Türkiye Vakfı tarafından Düzce\'de 300 çocuğa kodlama eğitimi verilecek projenin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, Vodafone Türkiye CEO\'su Colman Deegan ve davetliler katıldı.

Vodafone Türkiye CEO\'su Colman Deegan yaptığı konuşmada, \"Düzce, kodlama eğitimi konusunda öncü bir şehir. \'Düzce Kodluyor\' projesiyle örnek bir girişim başlattı. Bu sayede binlerce Düzceli çocuk kodlama öğrendi. Vodafone olarak, çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik ve \'Yarını Kodlayanlar\' projemizle Düzce\'yi de kapsadık. Dijital dünyanın dili kodlama. Geleceğin meslekleri kodlamaya dayanacak. Her bir çocuğumuz kod yazmaya başladığında, Türkiye dijitalleşmiş olacak. Kodlamanın yaygınlaşması, yerli yazılım üretimini de teşvik edecek. Böylece Türkiye teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesle sahip olacak. Çocuklarımızı geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise dünyanın dijital olarak geliştiğine dikkat çekerek, \"Ülkemizin nüfusu her geçen gün artmaya devam ediyor. 81 milyona ulaşan Türkiye nüfusunun, yüzde 16\'sını, yani 12 milyon 500 binini, 5-14 yaş arası çocuklarımız oluşturuyor. Düzcemizin nüfusu ise 377 bin 610 kişiye ulaşmış durumdadır. Düzce\'de, 53 bin çocuğumuz, 5-14 yaş arasındadır. Yaşadığımız çağda, dünyaya gelen her çocuk aslında dijital dünyaya gözlerini açmaktadır. Dijital bir nesil yetişmektedir. Dijital geleceğin asıl aktörleri, işte bu çocuklar olacaktır. Dijital dünyadan kaçamayız. Dolayısıyla, çocuklarımızı bu dünyaya hazırlamak, onları bu dünyanın gereklerine göre donatmak zorundayız\" diye konuştu.

Bakan Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak dijital dünya üzerinden hizmet verdiklerini belirterek, \"Vodafone bu güzel projeyle yarınları kodluyor. Biz ise daha geniş bir kapsamda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak geleceği kodluyoruz. Bu sloganlar yaptığımız her işte, gerçekleştirdiğimiz her projede, geliştirdiğimiz her projeksiyonda önceliğimizi ortaya koyuyor. Bizim önceliğimizin, sizlerin de önceliği olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Bizler dijitalleşmeyi merkeze koyduk, dijital bakanlık olarak öncü bir görev üstlendik. Sevinerek görüyorum ki dijitalleşme konusunda toplumsal farkındalık hızla yayılıyor. Yarını Kodlayanlar Projesi, çocuklarımıza dijital dünyanın kapısını açma noktasında önemli bir adım atıyor. 10 bini aşkın çocuğumuza kodlama ve robotiğin temellerini öğreten bu projenin, daha da büyümesi, benzer projelerin de hayata geçmesi ile Türkiye dijital dönüşümde önemli bir eşiği aşmış olacak\" dedi.

Bakan Özlü ve protokol üyeleri daha sonra kodlama yapan çocukları ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

