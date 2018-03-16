 BAKAN ÖZLÜ: YAPAY ZEKA KONUSUNDA, ÇOK HIZLI DAVRANMALIYIZ

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile İstanbul\'da düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi\'ne katıldı. Özlü, demir medeniyetinin yerini data medeniyetine bıraktığını söyledi. Bakan Özlü, \"Data medeniyetinin en önemli iki teknolojisi, yapay zeka ve büyük veridir. Yapay zeka konusunda, çok hızlı davranmalıyız. Nitelikli yazılımcılarımızı; hiçbir ülkeye kaptırmadan, çok büyük projelerle himaye etmeliyiz\" dedi.

\"KATMA DEĞER OLUŞTURMAYAN KODLAMA ANLAYIŞINA SON VERMELİYİZ\"

\"Eğlence odaklı değil, ürün odaklı kodlamaya konsantre olmalıyız\" diyen Bakan Özlü, \"Ortaya ticari bir ürün çıkarmayan, kalıcılığı olmayan, katma değer oluşturmayan kodlama anlayışına son vermeliyiz. Ülkemizin cari açık verdiği mühendislik yazılımları, güvenlik yazılımları gibi kritik alanlarda ciddi ürünler ortaya koymalıyız. Altını çizerek yeniden ifade etmek istiyorum: Eğlence odaklı değil, ürün odaklı kodlamayı esas almalıyız\" diye konuştu.

\" SİBER GÜVENLİK ARTIK BİR SANAYİ KOLUDUR\"

Bakan Özlü, \"Siber güvenlik alanında yapılan yatırımlar, doğrudan milli güvenliğe yapılan yatırımlardır. Dünyada, günde 230 bin kötü niyetli yazılım üretilmektedir. 2017 yılında, siber saldırılar sonucu dünyaya oluşan kayıp, yaklaşık 500 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Bu rakamın, 2020 yılında, 2 trilyon doları aşması beklenmekte. Bu nedenle, siber güvenlik artık bir sanayi koludur. Son 5 yılda ülkemizin siber güvenlik harcaması, 340 milyon dolar civarındadır\" dedi.

\"SİBER GÜVENLİK YATIRIMLARINA ÖZEL BİR PARAGRAF AÇACAĞIZ\"

\"Bu harcamadan, yerli ürünlerimizin aldığı pay sadece 45 milyon dolardır\" diyen Özlü, \"Tüm bu tehditleri ve rakamları bir araya koyduğumuzda; bilişim ve siber güvenlik alanında, kimseye bel bağlamadan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Sayın başbakanımızın imzasıyla oluşturulan Yerlileştirme Kurulu\'nda, yerli bilişime ve siber güvenlik yatırımlarına özel bir paragraf açacağız. Mühendislik ve güvenlik yazılımları gibi kritik alanlarda, çok özel gayret göstereceğiz. Milli ve yerli duruşumuzu, ortaya koyacağımız yerli bilişim ürünleriyle, ticarileşen yazılımlarımızla güçlendireceğiz. Endüstri alanındaki veri güvenliğinin sağlanması için, milli siber güvenlik teknoloji altyapısı ve sanayi ekosisteminin geliştirilmesine, büyük önem vereceğiz\" diye konuştu.

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