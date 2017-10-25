Bakan Özlü: Van'ın potansiyelini keşfetmemiz lazım (2)

BAKAN ÖZLÜ: VAN\'A, VANLILAR SAHİP ÇIKMALI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İş Geliştirme Merkezi\'ni (İŞ-GEM) ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi alan Bakan Özlü, daha sonra bir otelde düzenlenen Güç Birliği Platformu toplantısına katıldı. Toplantının moderatörlüğünü yapan Van Milletvekili Beşir Atalay, Van’da yapılan hizmet ve yapılacak olan projeleri anlattı. Bakan Özlü, 2017 yılı içerisinde Türkiye\'de yaklaşık 6,7 milyar TL kredi kullanıldığını, bundan Van\'ın da istifade ettiğini söyledi. Bakan Özlü, \"Esnafımıza yönelik KOSGEB desteklerimiz devam edecek. Bundan sonra da yaklaşık 1 ile 5 milyar arasında destek vereceğiz. Ben şahsen hibelere karşıyım. Neden derseniz. Hibe yerine esnafımıza geri ödenmek şartıyla kredi desteği verelim daha iyi olur. Çünkü o zaman işler de daha başarılı yürüyor. Türkiye genelinde 800 civarında Sanayi siteleri var. Bunlardan 135 tanesi şehir içinde. Bu eski yapıların bir an önce şehir içinden şehir dışına makul bir yere taşınıp yeniden modernize edilmesi gerekir. Modernize edilen bu sanayi sitelerimiz güneş enerjisinden de ucuz fiyatta faydalansın istiyoruz. Bununla ilgili esnafımıza yüzde bir faizli krediler vereceğiz. Van\'da ne kadar sanayi sitesi varsa, oturup konuşalım. Uygun bir yere taşınsın ve yeniden modern yapılar yapılsın. Şehin tam göbeğinde sanayi sitesi olmaz. Ben Düzceliyim. Benim memleketimde de aynı durum yaşanıyor. İran ile ortak organize sanayi bölgesi gündeme geldi. Biz bununla ilgili bir müşteşarımızı İran\'a gönderdik. Ancak İran tarafında sıkıntı var. Van\'da, Avrupa standatarında bir potansiyel var. Benim sizden isteğim, buradaki markaların tescillenmesi. Mesela Van\'ın otlu peynirini gelin tescillendirelim. Artık dünyada şehirler yarışıyor. Gerçekten siz Van\'lıların girişimi daha çok olursa Van kalkınır. Önemli olan sizlerin şehrinize sahip çıkması. Van, coğrafi konum itibariyle çok güzel bir yerde. Sizler, diğer şehirlerle yarışıp Van\'ı dünyaya tanıtabilirsiniz. Van\'ı büyütecek olan sizlersiniz\" dedi

VAN ARTIK TERÖRLE ANILMIYOR

Van Valisi Murat Zorluoğlu ise Van’ın Doğu’nun incisi bir il oludğunu dile getirerek, Van’ın artık terörle değil , güzel hizmetlerle anıldığını söyledi. Vali Zorluoğlu şöyle konuştu:

\"Hükümetimizin ve devletimizin terörle mücadelesi neticesinde bugün Van şehri artık terörle anılmıyor. Vatadaşlarımızın ve halkımızın günlük yaşamında terörün etkisinin minimize edildiğini memnuniyetle görüyoruz. Van dinamik bir kent. Bu yıl şu ana kadar İran\'dan ilimizi ziyaret eden turist sayısı 400 bin civarındadır. Ülkemizin değişik yerlerinde de ziyaretçiler ilimize geliyor. Terörün minimize edilmesi yatırımlara da zemin hazırladı. İlimizin ekonomisinin öncelikle olarak hayvancılık tarım ve turizme dayanmakla birlikte gelişen bir sanayi de var. Organize sanayi bölgemizde şu an 100\'ün üzerinde firma üretim yapıyor. Hükümetin Van’ın da aralarında bulunduğ cazibe merkezleri programıyla yeni yatırımların OSB\'de yükseleceğini hep birlikte göreceğiz.\"

Toplantıda söz alan Van\'daki sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de, Van\'ın daha iyi bir yere gelmesi için neler yapılması gerektiğini ve kentteki sorunlarla ilgili görüşlerini dile getirdi.

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