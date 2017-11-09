Bakan Özlü: Türkiye'nin tek açığı var o da teknoloji (2)

DALAMA TANDIRI\'NA COĞRAFİ İŞARET BELGESİ VERİLDİ

Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün Aydın\'daki ikinci durağı, Efeler İlçe Belediyesi\'nin Coğrafi İşaret Belgesi için başvuru yaptığı dalama tandırı nedeniyle yapılan toplantı oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Yemekhanesi\'ndeki toplantıda Özlü ve protokol üyeleri, dalama tandırının tadına baktı. Daha sonra Coğrafi İşaret Belgesi\'ni Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan\'a takdim eden Özlü, \"Türk Patent ve Marka Kurumu\'nun değerlendirmeleri sonucu yöresel bir ürüne, Coğrafi İşaret Belgesi verilmesi için bir törene de katıldık. Dalama Tandırı\'nı, gerçekten bu bölgenin çok güzel bir lezzeti. Türkiye\'de Coğrafi İşaret Belgesi verebileceğimiz 2 bin 500\'e yakın ürün var. Dalama tandırı da bunlardan biri. Aydın\'da kestane ve incirden sonra üçüncü ürün olarak Dalama Tandırı yer aldı. Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli ürünlerden yaklaşık 7 milyar Euro gelir elde edebiliyor. Bu çok güzel bir gelir. Türkiye\'de yaşadığımız bölge, zengin bir kültürel mirasa sahibiz. Bu zengin kültürel mirası için bir daire başkanlığı kurduk. Bu ürünleri tescilleyeceğiz ve belgeleyeceğiz. Bu bölgenin ve bu yörenin ürünü olduğunu belgelendireceğiz\" dedi.

\'150 YILLIK BİR TADI BELGELENDİRDİK\'

Efeler Belediye Başkanı Özakcan ise, \"Efeler ilçemize bağlı Dalama Mahallemize özgü bir tandırımız var. Bu tandırın 150 yıllık bir geçmişi var. 150 yıl önceki gibi pişirilen, ocağının taşlarının bile özel nitelik taşıdığı bir tandır türüdür. Birçok yerde tandır vardır, ama buradaki tandırın lezzeti yönünde çok farklılığı vardır. Geçmişte Aydın Valiliği ve ADÜ yöresel ürünlerimizin korunması ve tanınmasına yönelik başlattıkları kampanya çerçevesinde biz de Efeler Belediyesi olarak mahallemizde yer alan bu tandırın Coğrafi İşaret Belgesi alması yönündeki çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün de bizim için ayrı bir güzellik ve sürpriz olan, Sayın Bakanımızın da katılımıyla da bu belgeyi alma noktasına geldik. Bu nedenle Bakanımıza çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habib Asan ise, bu yılın Coğrafi İşaretler atılım yılı olduğunu belirterek, \"Yıl sonuna kadarda 700 belge vermeyi amaçlıyoruz. İnşallah iki aylık bir sürede bu hedefimizi tutturacağız\" dedi.

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