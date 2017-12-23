Bakan Özlü: Türkiye'nin dünyada bilinen otomobil markası olacak (2)

\"TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK\"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Teknopark açılışına katıldı. Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin büyümeye devam ettiğini ifade ederek, şöyle dedi:

\"Bütün konuşma ve söylentilere rağmen Türkiye büyüyor. Türkiye birinci çeyrekte büyüdü, ikinci çeyrekte büyüdü. Üçüncü çeyrekte dünya çapında, dünya ölçeğinde bir büyüme rekoru kırdı. Toplamını aldığımızda ortalama Türkiye\'nin büyümesi 7.3\'tür. Peki sanayi büyümesi ne kadar? Sanayimiz üçüncü çeyrekte yüzde 15.8 büyüdü. Ortalama yüzde 11.1 Türkiye\'nin genel büyümesi, imalat sanayimizin büyümesi yüzde 15.8\'tir. Bunun da ortalamasını aldığımızda imalat sanayimizde toplam 3 çeyrekteki büyümemiz toplam yüzde 9.4\'tür. Türkiye büyüyor, Türkiye büyümeye devam edecek.\"

Bilim, sanayi ve teknoloji konusunda da yeni politikalar üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Özlü, şunları kaydetti:

\"Bizim bilim, sanayi ve teknoloji politikalarında konusunda yeni bir yaklaşımımız var. Bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi politikalarının eş zamanlı belirlenmesini istiyoruz. Bu konuda ısrarcıyız. Bunu neden böyle istiyoruz? Çünkü bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurmak istiyoruz. Bilimin çıktısı, teknolojiye girdi, teknolojinin çıktısının, sanayiye girdi olmasını istiyoruz. Topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamayan bilim bizden uzak olsun. Bizimle alakası yok. Topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamak esastır. Dolayısı ile biz bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurmak istiyoruz. Bazı akademik yaklaşımlar var. Bunları tasvip etmiyoruz. Ben bilimin faydası olup olmadığına bakmam. \'Benim için bilmek önemlidir\' diyen görüştüğüm akademisyenler var. Yaptığımız çalışmaların, yaptığımız işlerin önce \'Neye faydası var?\' diye soracağız. Topluma bir faydası yoksa, insanlığa bir katkı sunmuyorsa, medeniyetin oluşumuna girdi sağlamıyorsa o bilimin, o bilginin, o teknolojinin bizimle alakası yok. Dolayısı ile biz bu bağı çok önemsiyoruz.\"

Türkiye\'nin endüstriyel konuda ileri gitmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Özlü, \"Türkiye\'nin özellikle endüstriyel aramaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Akademik araştırmalar amenna elbette olacak. Ama Türkiye\'nin esas odaklanması gereken nokta endüstriyel aramadır. O yüzden biz kendi teknolojisini üreten bir sanayi dönüşümünü hedefliyoruz. Bütün dünya endüstri 4.0 diyor. Fakat Türkiye\'de bazı çevrelerin endüstri 4.0\'ü iyi anlamadıklarını görüyorum. Her şeye 4.0 diyorlar. Geçen bir iş adamı proje getirdi. Diyarbakır 4.0 diyor. Birisi eğitim 4.0 diyor. Bu 4.0 sanayi devrimidir. Buna bazı ülkeler toplum 5.0 diyor. Teknolojideki dönüşümün toplumsal dönüşümü tetiklemesi nedeniyle toplum 5.0 diyorlar. Biz sanayi 4.0 ile ilgili çalışmalarımızı gelecek yılın ilk yarısında paylaşacağız ve açıklayacağız\" diye konuştu.

\"TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTİYORUZ\"

Özlü, üniversitelerin bilimsel kapasitelerinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle dedi:

\"Bizim üniversitelerimizde bilimsel kapasiteleri artırmamız lazım. Üniversitelerimizin bilgi üretmesi lazım. Ya bilgi üretip bunu teknolojiye dönüştürürsünüz ya da teknoloji üretirsiniz, transfer edersiniz. Teknoloji transferi çok güzel bir durum gibi görünüyor ama aslında biz teknoloji satın alıyoruz. Parasını veriyoruz ve satın alıyoruz. İmalat bilgi paketi, üretim bilgi paketlerini, parasını verip satın alıyoruz. Teknoloji denilen şey aynen bir sermaye gibidir, kapitaldir. Biz teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Sanayimizin teknoloji üretmesini istiyoruz. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu alanda teknolojisini kendisinin üretmesini istiyoruz. Bunu üreteceği yerde teknoparklardır\"



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