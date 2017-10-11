Bakan Özlü: Türkiye sanayi devrimi, vize gerektirmez (2)

MCBÜ\'NÜN AKADEMİK YILI AÇILIŞINA KATILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı akademik açılış törenine katıldı. Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi\'nde Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törende Bakan Özlü\'nün yanı sıra MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler de yer aldı. Kültür merkezi girişinde açılışa katılmak isteyen öğrenciler, yapılan aramayla salona alındı. Törenin açılışı konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kemal Çelebi, yeniliklere açık, özgürlükçü ve bilimsel metotları benimseyen bir üniversite olma yolunda ilerlediklerini söyledi. 55 bin öğrencinin MCBÜ\'de eğitim gördüğünü kaydeden Çelebi, üniversitenin eğitim olanakları hakkında bilgi verdi.

AR-GE\'YE FATİH SULTAN MEHMET ÖRNEĞİ

Törende konuşan Bakan Özlü, AR-GE inovasyon gibi kavramların yabancı gibi durduğunu, ancak aslında böyle olmadığını söyledi. İstanbul\'u fetheden Fatih Sultan Mehmet\'ten örnek veren Bakan Özlü, \"AR-GE dediğimiz şey, yağlı soğutma mekaniğidir. Fatih Sultan Mehmet araştırmış, çalışmış, diğer topları incelemiş ve bu mekaniği geliştirmiştir. Bakır ve kalay oranları yüzlerce kez denenmiş ve en ekili karışım elde edilmiştir. Araştırma geliştirmeyi incelerken, kendi tarihimizden başlamamız gerekiyor. Türk bilim tarihimizi AR-GE ve inovasyon konusunda çalışma yapmalı. Bilim adamaları bu konuda doktora araştırma yaparsa şaşırtıcı örnek bulacaklardır. Başkalarına kaptırdığımız yenilikleri, bu topraklara ait olduğunu görecektir. Bizim tarihimiz, sadece savaşların tarihi değil, bilimin teknolojinin de tarihidir\" diye konuştu.

\'301 SANAYİ BÖLGESİNDE 301 TEKNİK KOLEJ AÇILACAK\'

Endüstri 4.0 için nitelikli işgücünün varlığına ihtiyaç olduğunu kaydeden Bakan Özlü, bunun için Türkiye\'nin 301 sanayi bölgesinde 301 teknik kolej açacaklarını duyurdu. Bakan Özlü, \"Bu hedef son derece gerçekçi, Türkiye\'nin sanayi ülkesi olmasına ivme katacak bir hedeftir. Teknik kolejlerden yetişen çocuklar, Türk sanayi devriminin bal arıları olacaktır\" dedi.

İLK DERSİ VERDİ

Makine Mühendisi Bakan Özlü, üniversitenin akademik yıl açılışında ilk dersi verdi. Öğrencilere de seslenen Bakan Özlü, sadece yüksek puan almaya değil, araştırma, inceleme, düşünmeye odaklanmalarını istedi. Topluma fayda sağlayan konuların bilinmesi gerektiğini kaydeden, faydasız bilimden uzak durulmasını isteyen Bakan Özlü, teknoloji üreten kişiler olmalarını istedi. Ülkenin gerçek açığının teknoloji açığı olduğunu ve bu yüzden ihracat arttıkça ithalatın da arttığını vurgulayan Bakan Özlü, yüksek katma değerli ürünlerin ihracattaki payının çok düşük olduğunu söyledi. Bakan Özlü, \"Ne zaman Türkiye teknoloji açığını kapatır, işte o zaman Türkiye ticaret açığını, cari açığını kapatır. İhracat yapmaya çalışıyoruz. İhracat içindeki ileri teknoloji ürünlerin payı yüzde 4\'ler civarında. Herkesin ürettiği ürünleri satıyoruz. Bizim ihracatımızın katma değeri düşük. Bunun temelinde teknoloji var. Yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. İhracatımızın kilo başına bedeli 1 dolar, 44 senttir. Bir başka ülke 4, 5, 6 dolar. İhracatımızın ithalata dayalı. Zorluyoruz fakat ithalatımız da artıyor. Sattığımız her 100 doların 60 doları ithal kalemlerden oluşuyor. Biz aslında karlı bir iş yapamıyoruz. 10 dolara alıyoruz, işlem gerçekleştiriyoruz, 11 dolara satıyoruz. Bizim kattığımız değer 1 dolar. Biz ne zamanki 10 dolara aldığımızın üzerine 10 dolarlık bir işlem yapıp, 20 dolara satarsak, o zaman Türkiye\'nin cari açığı kalmaz. Teknoloji hepimizin üzerinde durması gereken bir konu\" diye konuştu.

5 MEGA ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURULACAK

Türkiye\'nin yüksek gelir durumundaki ülkeler sınıfına geçmesinin yolunun ileri teknolojiden geçtiğine vurgu yapan Bakan Özlü, kıyı şeridindeki 5 bölgeye mega endüstri üsleri kurulacağını açıkladı. Özlü, \"Mega endüstri bölgeleri kurmak istiyoruz. Denize ve limana entegre. Bunların örneği, Malezya\'da, Singapur\'da var. Bu büyük ölçekli ekonomiye geçişimizin kapısı olacak. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Güney Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz\'de kurmayı hedefliyoruz. Belli alanlara yoğunlaşan temalı bölgeler olacak. Bunu Singapur başarmış. Rafineri kurmuşlar, burada 66 milyar dolarlı bir ciro elde ediyorlar. Yüksek katma değerden kasıt, yüksek teknolojidir. Mega endüstri bölgelerine ihtiyaç var\" dedi.

Bakan Özlü son olarak düşük katma değerli insan profili ile yüksek katma değerli ürün üretilemeyeceğini belirterek, akademisyenlere de uyarılarda bulundu. Özlü, yüksek katma değerli insan kaynağı olmadıkça, başarıya ulaşmanın çok zor olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Bakan Özlü\'ye plaket ve eski Manisa\'yı anlatan bir tablo hediye etti. Ardından fen, sağlık ve sosyal bilimler alanında bilimsel yayın performans ödülü alan öğretim üyelerine ödülleri verildi.



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