Bakan Özlü: Türk sanayisi için çok önemli adımlar atıyoruz

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, hükümet olarak Türk sanayisi için çok önemli adımlar attıklarını belirterek, \"Özellikle gençlerimizin önünü açmak için bütün kapıları ardına kadar açıyoruz. Fakat teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge gibi vazgeçilemez alanlarda ne yazık ki toplumsal bir farkındalık oluşturmakta zorluk çekiyoruz\" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temel atma törenlerine katılmak için Osmaniye\'ye gelen Bakan Faruk Özlü ilk olarak organize sanayi bölgesinde Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Tesislerini gezip Tosyalı Holding Yönetim kurulu Başkanı Fuat Tosyalı\'dan bilgi aldı. Organize Sanayi Bölgesi Karakol Komutanlığı ziyaretinin ardından Bakan Özlü, Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi\'nin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Özlü, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ortak hedeflerinin başında kendi teknolojisini üreten bir Türkiye geldiğini söyledi. Bu hedefi çok önemsediklerini ve bu hedefi çok değerli bulduklarını belirten bakan Özlü şöyle konuştu:

\"Çünkü bilgi üretmeden, teknoloji üretmeden, Türkiye\'nin gelişmesinin kalkınmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde sanayi ve üniversitenin birbirlerini tamamlayan kurumlar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar bu alanda bu anlamda en büyük eksiğimiz kurumsallaşma eksiğiydi. Bu önemli eksiği üretim reform paketimizde gidermiş olduk. 1 Temmuz\'da kanunlaşan üretim reform paketi işyeri odaklı eğitimin de önünü açmıştır. Yüksek öğretim programları danışma kurulunu hayata geçirdik. Fen ve mühendislik programlarının işyerlerinde eğitim yapabilmesini teşvik ettik. Bilimsel araştırma bütçelerini araştırmacılarımızın ve insan kaynakları hizmetine sunduk. Üniversitelerimizin sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer şirketleri korumalarının önünü açtık.\"

TÜRKİYE İŞİN ERBABI USTALARLA BÜYÜYECEK

Organize sanayi bölgelerinin yetişmiş insan kaynağını karşılamak için bu alanlarda teknik liseler ve meslek yüksek okullarının açılmasını sonuna kadar desteklediklerini belirten Bakan Özlü, şöyle devam etti:

\"Bu kapsamda organize sanayi bölgeleri içinde yapılacak teknik kolejler için kredi desteği sağlıyoruz. Çocuklarımız bu kolejlerde bu okullarda tam burslu okuyacaklar mesleklerini iş merkezlerinde öğrenecekler. Tüm bu yeni projelerle hanımlarla ve teşviklerle insana yatırım yapıyoruz. Bugün ve gelecekte teknolojiye yazılıma makinelere hakim olanlar hiç şüphesiz kazançlı çıkacaklardır. Türkiye iyi yetişmiş ara elemanlarla, iyi yetişmiş mühendislerle işin erbabı ustalarla büyüyecek ve gelişecektir. Hükümet olarak Türk sanayisi için çok önemli adımlar atıyoruz. Özellikle gençlerimizin önünü açmak için bütün kapıları ardına kadar açıyoruz. Fakat teknoloji inovasyon ve Ar-Ge gibi vazgeçilemez alanlarda ne yazık ki toplumsal bir farkındalık oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sadece hazır teknoloji kullanma alışkanlığından kurtarmamız gerekiyor. Teknoloji tüketen değil onun arkasındaki süreçleri anlayan geliştiren ve üretebilen nesiller yetiştirmek durumundayız. Bunun içinde kolektif bir toplumsal bilinçle adımlar atmak durumundayız. Organize sanayi bölgeleri planlı kalkınmanın en önemli unsurlarından birisidir. Sanayinin gelişmesi modernize olması ve dışa açılması için organize sanayi bölgelerini daha da büyütmemiz gerekiyor. Türkiye\'de bugüne kadar kurulan 300\'ü aşkın organize sanayi bölgesinde 50 bini aşkın parselde üretim yapılıyor. Boş parsellerin de üretime kazandırılmasıyla organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 2 milyon 200 bini bulacak.\"

Konuşmaların ardından Bakan Faruk Özlü, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Dr. Suat Önal, işadamları ve protokol üyeleri, Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi\'nin temelini attı. Bakan Özlü ve beraberindekiler, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası\'ndaki, \'Osmaniye Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni\' programına ve ardından Polis Evi\'nde düzenlenen Osmaniye Polisevi Şehit Gazi Yakınları Derneği Yemeği\'ne katıldı.



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