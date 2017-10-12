Bakan Özlü: Somun ve cıvata birbirine uymuyor (2)

BAKAN ÖZLÜ İNCELEME YAPTI

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi\'nde 4 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, incelemelerde bulundu. Özlü, yetkililerden bilgi aldıktan sonra çıkışta yaptığı açıklamada teknik incelemenin sürdüğünü söyledi. Bakan Özlü, \"Teknik inceleme raporunun sonuçlarını görmeden kesin bir şey söylemek doğru değil. Ancak, bir kaza oldu, 4 kaybımız var. Çalışma Bakanlığımız, hem de kendi bakanlığımız, devletin tüm kademeleri bu kazayı inceliyor. Bir sıkışmadan, naftanın sıkışmasından bahsediliyor. Aslında patlama olan, 1.5 yıldır kullanılmayan boş tank. Ama bir tamir sırasında ateş dolması sonucunda patlama meydana gelmiş. Bir yerde eksik var ki patlama oldu. Patlama olduğuna göre bunun neden kaynaklandığı, nasıl meydana geldiğini bize teknik raporlar söyleyecek. Kazanın sebebiyle ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Raporları bekleyeceğiz. Kayıplarımıza Allah\'tan rahmet diliyorum. Baş sağlığı diliyorum\" dedi.

Rafineride aksama olmadığını da vurgulayan Özlü, \"Yakında hizmete alınması planlanan tankın tamiri sırasında meydana gelen olay. Boş bir tank. O bakımdan rafineri çalışıyor. Gaz sıkışması olabileceği düşünülüyor. Bir de iş talimatlarına uygun bir şekilde tamir işlemleri yapılmış mı? İş talimatları vardır. İç mekanda dış mekanda nasıl tamir yapılır. Bu talimatlara uygun işlem yapılmış mı bu konular inceleniyor\" diye devam etti.

ÖLEN İŞÇİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

TÜPRAŞ\'ta kaza ile ilgili bilgi alan Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü daha sonra mezarlıkta defin işlemleri süren Mehmet Dere\'nin ailesini ziyaret etti, başsağlığı dileğinde bulundu. Mehmet Dere\'nin kayınbiraderi Hakan Karataş, aile olarak patlamada ihmal olduğuna inandıklarını anlatırken,k bunun açığa çıkartılmasını istedi. Bakan Faruk Özlü de, olayla bir ihmal olduğunu ve gerçeğin teknik inceleme sonrasında ortaya çıkacağını ifade etti. Faruk Özlü ayrıca Mehmet Dere\'nin kardeşi Sevda Başak\'a da başsağlığı diledi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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