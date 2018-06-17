Bakan Özlü, şehit babasını ziyaret etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesinde şehit polis memurunun babası Zeki Altınbaş\'ı ziyaret ederek, Babalar Günü\'nü kutladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kaynaşlı Belediyesi\'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Özlü, daha sonra 2015 yılında Şırnak\'ın Silopi ilçesinde teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucunda şehit olan özel harekat polisi Sabri Altınbaş\'ın babası Zeki Altınbaş\'ı evinde ziyaret ederek, Babalar Günü\'nü kutladı. Bakan Özlü, \"Bizim toplumumuzda her ne kadar yeri olmasa da bu özel günlerde bir konuya odaklanmak, değer verdiğini göstermek güzel. Siz çok zor günler atlattınız. Benim de en fazla üzüldüğüm ve kimyamın bozulduğu olayların başında şehit haberleri ve şehit cenazeleri oluyor. Ancak yapacak bir şey yok. Oğlunuz o zamana kadar sizi oğlunuz olurken, şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra tüm Türkiye\'nin evladı haline geliyor. Bu anlamda devletimiz her türlü yanınızda oldu ve olmaya devam edecek. Herhangi bir sıkıntınızda bir telefon kadar uzaktayım.\" dedi. Şehit babası Zeki Altınbaş ise Bakan Özlü\'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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