Bakan Özlü: İzmir'i teknoloji üssü yapmak için fikri katkı bekliyoruz

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir ziyaretinin ikinci gününde, \'İzmir Teknoloji Üssü Çalıştayı\'na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Özlü, \"İzmir, tarih boyunca ticaretin merkezi oldu. İzmir\'de yaşayanlardan, İzmir\'i teknoloji üssü yapmak için fikri katkı bekliyoruz. Biz görüşlerimizi anlatacağız, sizlerden bilgi alacağız. İzmir\'in teknoloji üssü olması içini hazırlayacağımız programı müşterek hazırlamış olacağız\" dedi.

Çeşitli toplantı ve açılışlara katılmak için İzmir\'e gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, kentteki ikinci gününde \'İzmir Teknoloji Üssü Çalıştayı\'na katıldı. Bakan Özlü, çalıştayın açılış konuşmasını yaptı. İzmir\'in sahip olduğu sanayi potansiyelini, bütün unsurlarıyla harekete geçirmek gerektiğini belirten Özlü, \"Türkiye\'nin sanayi üretiminin yüzde 10\'unu gerçekleştiren İzmir, bilim ve teknolojide de en ön saflarda yer alabilecek imkanlara sahiptir. \'İzmir Teknoloji Üssü\' projemiz; İzmir\'in potansiyelini, gücünü ve imkanlarını bütünleştiren, dev bir projedir. \'İzmir Teknoloji Üssü\', ülkemizin topyekun teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılmasına hizmet edecektir. Bu çalıştayın en önemli amacı, kurulacak teknoloji üssünü planlarken, tüm paydaşların görüşlerini ve önerilerini almaktır\" dedi.

\'TEKNOLOJİ ÜSSÜ\' URLA\'YA KURULACAK

Bakan Özlü, \'İzmir Teknoloji Üssü\'nü tasarladıkları sırada, hangi sektörlerin ve şirketlerin yer alacağı, ne tür hizmetlerin verileceği, kamusal teşvik ve destek sisteminin nasıl olacağı, yer alacak şirketlerin yeterli finansmana ulaşmaları için neler yapılacağı gibi soruların cevaplarını da bulmaya çalıştıklarını kaydetti. \'İzmir Teknoloji Üssü\'ne ilişkin çalışmalara, 1 yıldan fazla süre önce başlandığını anlatan Özlü, \"Üssün, Urla\'da yaklaşık 9.5 milyon metrekare arazi üzerinde yapılmasını planlıyoruz. Teknoloji üssünün arazisine ait jeolojik etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Arazi imar çalışmaları devam etmektedir. \'İzmir Teknoloji Üssü\', uçtan uca her şeyin yer aldığı bir ekosistem olacaktır. Bu ekosistemde, global büyük yatırımcıların, lider Türk şirketlerimizin, büyük ve orta ölçekli şirketlerimizin, laboratuvarlar, prototip atölyeleri ve sosyal donatıların olması planlanmıştır. Toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstermesi, uzun vadede doğrudan ve dolaylı etkileriyle beraber 40 binden fazla istihdam oluşturulması planlanmaktadır\" diye konuştu.

\'TÜRK TEKNOLOJİSİ\' OLACAK

Tasarlanan modelin, bütün teknoloji geliştirme bölgelerine örnek olacağını kaydeden Bakan Özlü, şunları kaydetti:

\"Teknoloji üssüne yönelik belli hususların dikkate alınması faydalı olacak. Bunlardan birincisi, kümelenme sinerjisinden tam faydalanabilmek ve kaynakları en etkin biçimde kullanabilmektir. İkincisi ise bu üssün küresel bir iddiasının olmasıdır. Burada üretilecek teknolojiler, kopya değil, diğer ülkelerin peşinden koştuğu, \'Türk teknolojisi\' niteliğinde olmalıdır. Üçüncü husus da bu üssün sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olmasıdır. Tüm bu çabalarımız, Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye, hedefimize ulaşmak içindir. Türkiye, bu hedeflere ulaşabilecek enerjiye, insan kaynağına ve motivasyona sahip bir ülkedir. Bütün mesele, inanmak ve gayret göstermektir. Hükümet olarak, bilimi ve teknolojiyi, stratejik alanlar olarak görüyoruz. Sanayi savaşında, elimizi güçlendirecek en önemli aracın, bilim ve teknoloji olduğunu biliyoruz. Cephaneliğimizi, bilim ve teknoloji ile dolduruyoruz. Ülkemizi, küresel dönüşüme ve Sanayi 4.0\'a hazırlamak için hamleler yapıyoruz. Kaybedecek bir saniyemiz bile yoktur. Zamanla yarışmak, hatta zamanın önüne geçmek zorundayız. Bir yandan sanayide milli ve yerli duruşumuzu güçlendirirken, diğer yandan, sanayi ve teknoloji hamlemizi hayata geçiriyoruz.\"

Çalıştayın açılış konuşmasının sonunda Bakan Özlü, iş adamlarından da özel destek isteyerek, \"İzmir, tarih boyunca ticaretin merkezi oldu. İzmir\'de yaşayanlardan, İzmir\'i teknoloji üssü yapmak için fikri katkı bekliyoruz. Biz görüşlerimizi anlatacağız, sizlerden bilgi alacağız. İzmir\'in teknoloji üssü olması için hazırlayacağımız programı müşterek hazırlamış olacağız\" dedi.



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