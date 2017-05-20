Bakan Özlü: İhracatı ve istihdamı artırmaya yoğunlaşmış durumdayız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Daha fazla yatırım çekmeye, daha fazla üretmeye, teknoloji geliştirmeye, ihracatı ve istihdamı artırmaya yoğunlaşmanın zamanıdır. Kabine olarak bu konulara yoğunlaşmış durumdayız." dedi.

Bakan Özlü, 7. Kastamonu Ahşap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu topraklarda tarih boyunca birçok zorluk yaşandığını belirten Özlü, kendilerinden öncekilerin her şeye rağmen üzerinde yaşayacakları bir vatan emanet ettiklerini dile getirdi.

"Türkiye, KOBİ’lerin başarısı sayesinde büyüyebilir"

Ekonomik gelişmenin önemine değinen Özlü, şöyle devam etti:

"Ülkemizin hedeflerine ulaşması ve dünyada söz sahibi bir ülke olması için en fazla önem vermemiz gereken alanların başında hiç şüphesiz ekonomi geliyor. Güçlü bir ekonomi olmaksızın lider bir ülke olmak mümkün değildir. Ekonomide son 15 yılda çok büyük mesafeler katettik ancak daha gidecek çok mesafemiz olduğu da bir gerçektir. Ekonomi ancak üretim yoluyla, daha fazla ve daha nitelikli üretim yapma yoluyla büyüyebilir. Ekonomi, sadece birkaç şehrin omuzlarında değil, 81 ilin tamamının katkısıyla büyüyebilir. Ekonomi, sadece birkaç büyük firmanın değil, ülke sathına yayılmış KOBİ’lerin başarısı sayesinde büyüyebilir. Ekonomi, sadece belli başlı birkaç sektör sayesinde değil, üretimi çeşitlendirerek, zenginleştirerek büyüyebilir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu fuar, işte bu açıdan büyük önem taşıyor. "

Bakan Özlü, ahşap fuarının KOBİ'ere hitap ettiğine dikkati çekerek, fuarın ahşap gibi katma değer üretme ihtimali yüksek olan bir sektöre, bu sektörün de ciddi potansiyel taşıyan Kastamonu ve çevresine hitap ettiğini anlattı.

"Ar-Ge Reform Paketi'nde çok önemli yenilikler getirdik"

Bakan Özlü, Ar-Ge'nin önemine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl çıkardığımız Ar-Ge Reform Paketi'nde çok önemli yenilikler getirdik. Tasarım merkezlerinin de Ar-Ge merkezi gibi desteklenmesinin önünü açtık. 10 tasarım personeliyle bir tasarım merkezi kurabiliyorsunuz. Burada gerçekleştirdiğiniz çalışmalarla ilgili çok ciddi desteklerden yararlanabiliyorsunuz. Henüz Kastamonu’dan herhangi bir firmamız tasarım ofisi açmamış. Bunu ciddi bir eksiklik olarak gördüğümü müsaadenizle ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu dönem son engelleri kaldırma dönemi olacak"

Özlü, geçen yılın çok zorlu bir yıl olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 yılı çok zor bir yıldı, çok şükür geride kaldı. 16 Nisan referandumu ülkemiz için çok kritik bir eşikti, çok şükür o eşiği başarıyla atladık. Artık önümüze bakma, özellikle ekonomiye odaklanma zamanıdır. Daha fazla yatırım çekmeye, daha fazla üretmeye, teknoloji geliştirmeye, ihracatı ve istihdamı artırmaya yoğunlaşmanın zamanıdır. Kabine olarak bu konulara yoğunlaşmış durumdayız. Biliyorsunuz, pazar günü AK Parti olarak bir kongre yapacağız. İnşallah sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden genel başkan olmasıyla taşlar daha bir yerli yerine oturacaktır. Türkiye, yeniden bir şahlanış dönemine girecektir. Bu dönem reform dönemi olacak. Bu dönem yatırımcının, girişimcinin ve sanayicinin önündeki son engelleri de tamamen kaldırma dönemi olacak."