Bakan Özlü: Düzce'den 4 yiyecek patent aldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Akçakoca melengüç tatlısı, Akçakoca mancarlı pidesi, Düzce köftesi ve Düzce acıkasının tescillenmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesi Kapalı Pazar Yeri\'nin açılışına katıldı. Bakan Özlü daha sonra Akçakoca Melengüç tatlısı, Akçakoca mancarlı pidesi, Düzce acıkası ve Düzce köftesinin patent belgesi törenine katıldı. Bakan Faruk Özlü yaptığı konuşmada, \"Düzce köftesi, Düzce acıkası, Akçakoca melengüç tatlısı, Akçakoca mancarlı pidesi Türk Patent ve Marka Kurumumuz tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi. Tüm illerimizde coğrafi işaret konusundaki farkındalık artarken Düzce\'mizin de bu konuda öncü illerden biri olması gurur verici. Coğrafi işaretler, sadece ekonomik açıdan önemli değildir. En başta milli ve kültürel değerlerimiz olmaları dolayısıyla coğrafi işaretlerimize, yörelerimizin bu kıymetlerine, sahip çıkmak zorundayız. Coğrafi işaretlerimizi tescille koruyup denetimlerle kontrol altına aldığımızda, hem üreticinin sahte üreticilerden korunmasını sağlamış oluyoruz. Hem de tüketicinin sahte ürünlerden zarar görmesinin önüne geçiyoruz. Bu çerçevede coğrafi işaretlerimize giderek artan bir oranda önem vermek zorundayız\" dedi.

Bakan Özlü daha sonra partisinin kadın kollarının kongresine katıldı.



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