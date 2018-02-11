Bakan Özlü, babasının kendisini okutmak için sattığı traktörü geri aldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, babası Ahmet Özlü’nün kendisini okutması için sattığı traktörü bulup satın alarak, tamir ettirdi.

Düzce\'nin Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi\'nde yaşayan Ahmet Özlü, 1980\'li yıllarda üniversite öğrenimini tamamlamak isteyen oğlu Faruk Özlü için 1964 model traktörünü sattı. Babasının sattığı traktör sayesinde üniversiteyi bitiren Faruk Özlü, traktörü buldu. 25 Ocak tarihinde traktörü Eski Sanayi Çarşısı\'nda bir tamir dükkanında bulan Faruk Özlü, traktörü satın alarak, tamir ettirdi. Tamiri tamamlanan ve boyanan traktörü gören Bakan Faruk Özlü, oldukça duygulandı. Traktör Özlü’nün merhum babasının evi olan Çilimli’nin Topçular Mahallesi\'ndeki evine götürüldü.

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