Bakan Özlü: Ar-Ge'ye yatırım külfet değil, nimettir (2)

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI AY\'A ZİYARET

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in istifasının ardından yeni seçilen Belediye Başkanı Dursun Ay\'ı makamında ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Özlü, Düzce Belediyesi\'nde nöbet değişimi olduğuna işaret ederek, \"Dursun Bey’in geçmişte güzel hizmetleri oldu. Ben savunma sanayiinde görev yaparken Düzce’ye tebrik kartları yazardım. Bunlardan birisi de Dursun Ay Beydi. Ben Dursun Ay Beyi o günlerden hatırlarım. Seçimlerde çok katkısı oldu. Referandum sırasında bizimle beraber köy, köy, mahalle, mahalle gezen dolaşan katkı sağlayan bir arkadaşımızımdır. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Biz de kendisine yardımcı olacağız. Arkasında olacağız. Hep beraber çalışacağız” dedi.

Bakan Özlü, Türkiye’nin son dönemde zorlu bir süreç içerisine girdiğini belirterek şöyle devam etti:

\"Asıl önemli konu Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu zorlu süreç. Kuzey Irak’ta yaşananlar, bugünlerde Suriye’de olanlar ve bölgesel olarak bölgemizde oluşan hadiseler Türkiye’nin test edildiğinin göstergesidir. Türkiye test ediliyor. Bakın 15 Temmuz’da Türkiye için bir testti. Bu testten geçtik. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye bu problemlerin üstesinden gelecek büyük bir ülkedir. 16 Nisan’da referandum gerçekleştirdik. Bu referandumda geleceğin Türkiye’sinin temellerini attık. Artık zayıf hükümetler, koalisyonlar olmayacak. Tek başına bir hükümet olacak. Türkiye inşallah 2019 seçimlerinde güçlü bir hükümet çıkararak yoluna devam edecek. Geçen 15 yılda Türkiye’yi 3’e katladık. 236 milyar dolardan 867 milyar dolar gayri safi milli hasılaya ulaştık. Yine gelecek yıllarda Türkiye’yi katlamaya devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz var, 2053 hedeflerimiz var, 2071 hedeflerimiz var. Asla ve asla karamsarlığa kapılmayın. Kim size karamsarlıktan bahsediyorsa onu uzaklaştırın. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.\"



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