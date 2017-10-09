Bakan Özlü: Ar-Ge'ye yatırım külfet değil, nimettir

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Bizim anlayışımızda, Ar-Ge’ye yatırım külfet değildir, nimettir. Çünkü bilginin ürüne dönüşmesinin en temel aracı Ar-Ge ve inovasyondur\" dedi.

Bakan Özlü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) 2017-2018 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Kültür ve Konre Merkezi\'nde yapılan törende Vali Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü ile Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı.

Törende konuşan Bakan Özlü, akademisyenlere bakanlık olarak bilim adına her türlü imkanı vermeye hazır olduklarını ifade ederek şöyle dedi:

\"Ar-Ge denizinden kaçmayın. Bilgi okyanusunda yüzmek istiyorsanız, Ar-Ge denizinde ıslanmanız, Ar-Ge denizinden geçmeniz gerekiyor. Ar-Ge seferberliğinde en büyük görev de üniversitelerimize düşüyor. Kağıt üzerinde Ar-Ge merkezleri istemiyoruz. İsteyen, üreten, somut araştırmalara imza atan Ar-Ge merkezleri istiyoruz. Çünkü kağıt üzerinde kalan bilgi bilim değildir. Bilim ete kemiğe bürünmelidir. Bilgi ve teknolojiyi ete kemiğe büründüren sanayidir. Bu bakımdan bilgi, teknoloji ve sanayi arasında kuvvetli bir bağ kurmalıyız. Biz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Yeter ki sizler isteyin. Buradan açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Kapımızı çalın, bizleri zorlayın. Eksik bıraktığımız bir alan varsa yakamıza yapışın. Yeter ki değerli akademisyenlerimiz bilgi üretsin. Ürettiğiniz bilgiyi kampüslerin, sınıfların içinde bırakmayın, sahaya taşıyın. Toplumun kalkınmasına ve gelişmesine ekonomik ve sosyal bir faydaya dönüşmesini sağlayın. Bizler, Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynakları, mali bir yük olarak görmüyoruz. Bizim anlayışımızda, Ar-Ge’ye yatırım külfet değildir, nimettir. Çünkü bilginin ürüne dönüşmesinin en temel aracı Ar-Ge ve inovasyondur.\"

Bakan Özlü, ortak hedeflerinin daha güçlü, daha ileride, daha yukarılarda bir ülke olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

\"Sizler o hedef için araştıracaksınız, geliştireceksiniz, fikir üreteceksiniz, fikirlerinizi sahaya taşıyacaksınız. Bizler de hükümet olarak sizin önünüzü açacağız, yolunuza çıkan engelleri kaldıracağız. Çünkü başka Türkiye yok. Çünkü bizim için başka bir gelecek yok. Dünya bilgide ve teknolojide yarışıyor. Bizim, bu yarışta geri kalma lüksümüz yok. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunun için var. Bizler, sizler için varız.\"

Törenin ardından Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, akademik yılın ilk dersini verdi.



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