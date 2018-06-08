Bakan Özlü: Antarktika artık Türkiye'nin kapsama alanındadır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin Antarktika kampını 2019’da Horseshoe (Atnalı) Adası’na kuracağını söylerken, “Şanlı bayrağımız, dünyanın öbür ucunda da dalgalanmaktadır. Antarktika artık Türkiye’nin kapsama alanındadır” ifadesini kullandı.

Ulusal Kutup Bilim Araştırma Programı kapsamında 13 Mart’ta 2. Bilim Seferi için yola çıkan heyet, 24 Nisan’da Türkiye’ye döndü. Heyeti dün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda kabul eden Bakan Faruk Özlü, üçüncü sefer hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyledi.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Özlü, “Antarktika Antlaşması’na bugün 53 ülke taraftır. Bunlardan biri de Türkiye’dir. Bu ülkelerin 29’u danışman, 24’ü danışman olmayan, gözlemci ülkelerdir” dedi. Antarktika’da üs kurarak danışman ülke statüsü kazanma sürecini hızlandırmak istediklerini belirten Özlü, şunları söyledi:

Horseshoe Adası'nda üs

“2019’da Horseshoe Adası’nda üssümüzü açmayı hedefliyoruz. Ulusal Kutup Bilim Araştırma programımızı yazdık. O program çerçevesinde üs çalışacak. Yerleşim ve üssün yapısıyla ilgili elde edilen veriler ve yapılacak olan fizibilite sonucunda kapasitesini ve kapsamını belirleyeceğiz. Tüm bu çalışmalar sonucunda ulaşmak istediğimiz hedef; Antarktika’da söz sahibi olmaktır. Türkiye artık, Antarktika’da da vardır. Şanlı bayrağımız, dünyanın öbür ucunda da dalgalanmaktadır. Antarktika artık Türkiye’nin kapsama alanındadır.”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy da, “Drake Boğazı’ndan geçerken zor anlar yaşadık. 8 metreye ulaşan dalgalarla karşılaştık. Etkilenmeyenler vardı ama çok etkilenenler de oldu. Psikolojik olarak baş edebilmek için ilaç alanlar oldu. Herkes çok farklı tepkiler verdi. Bilim seferi için geçtiğimiz yıl 20 proje başvurmuştu, bu yıl 60 civarında başvurumuz var. Her yıl ilgi artıyor" sözlerini sarf etti.