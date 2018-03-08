Bakan Özlü: Akdeniz'de güçlü olmak, dünyada güçlü olmaktır

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Akdeniz Bölgesi\'nin, insanlığın ve medeniyetin yükseldiği, \'küresel güç\' mücadelelerine ev sahipliği yapan bölge olduğunu belirterek, \"Akdeniz\'de güçlü olmak, dünyada güçlü olmaktır\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Kalkınma Bakanlığı\'nın desteği, NTV-Özgencil iş birliği, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birliği (AKİB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Ekonomi Platformu ortaklığında, \'Küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon\' sloganıyla düzenlenen Akdeniz Ekonomi Forumu’na katıldı. Burada konuşan Bakan Özlü, kadının, iş gücü ve istihdamda daha fazla yer almasının toplumsal hedef olarak belirlenmesi gerektiğini, bu nedenle bakanlık olarak kadın girişimcilere ve ev kadınlarına özel destekler verdiklerini söyledi. İş kurma alanlarında kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Özlü, Türkiye’nin gelişme ve kalkınma hedefleri için toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm programlara yerleştirdiklerini kaydetti.

\'AKDENİZ\'DE BOĞULAN ÇOCUKLARIN GÖRÜNTÜLERİ VİCDANLARI KANATIYOR\'

Akdeniz Bölgesi\'nin, insanlığın ve medeniyetin yükseldiği, \'küresel güç\' mücadelelerine ev sahipliği yapan bölge olduğunu belirten Bakan Özlü, \"Dünya tarihi Akdeniz olmadan yazılamaz. Medeniyetler tarihinden Akdeniz\'i çıkarırsanız geriye bir şey kalmaz. Kültürün, ticaretin, sanatın, bilimin beşiği Akdeniz bugün de dünyanın cazibe merkezi ve çekim merkezidir. Yanı zamanda çatışmaların da merkezidir. Akdeniz\'de güçlü olmak, dünyada güçlü olmaktır. Son yıllarda savaşlarla, ölümlerle acılarla anılmasından rahatsızlık duyuyoruz. Suriye başta olmak üzere Afrika\'dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan mülteciler Akdeniz’de hayatını kaybetti. Akdeniz\'de boğulan çocukların görüntüleri vicdanları kanatıyor. Ülkemiz tarih boyunca olduğu gibi bu insanlık dramı karşısında dünyanın vicdanı huzur coğrafyası olmuştur. 3,5 milyondan fazla mülteciye kucak açan Türkiye tüm dünyaya haysiyet dersi veriyor\" diye konuştu.

Türkiye’nin küresel alanda olduğu gibi Akdeniz havzasının da yükselen, yıldız ülkelerinden biri olduğunu kaydeden Özlü, \"Bu bölgede yer alan 21 ülke içinde milli gelir açısından 4’üncü sıradayız. Büyüme performansımız ise bu ülkelerin ortalamasının 3 katıdır. Yüksek büyüme performansımız sürecek. Önceliğimiz, yatırım ortamını iyileştirmek ileri teknoloji hedefinden geri adım atmamak katma değeri yüksek ürün, üretimine sanayiyi teşvik etmek, insan kalitesini artırmaktır. Gelişmiş ülkelerde gıda sanayinden gıda teknolojilerinden elde edilen katma değer tarımdan elde edilen katma değerden yüksek. Bizde tam tersine, gıdadan elde edilen katma değerimiz daha yüksek. Tarımsal üretimde teknoloji kullanmamız şart. Tarıma teknoloji enjekte edeceğiz. 1 ekip 10 almak başka 1 ekip 1 almak başka. Tarımda teknoloji kullanımını destekliyor ve çok istiyoruz\" dedi.

\'BU ÇAĞDA EN BÜYÜK GÜÇ, TEKNOLOJİNİN GÜCÜDÜR\'

Türkiye’nin olmazsa olmazının, teknoloji olacağını vurgulayan Bakan Özlü, şunları söyledi:

\"Orduların, okullarını teknoloji ile donatanlar güçlü olur ve güçlü kalırlar. Savunduğumuz tüm politikaların temelinde teknoloji vardır. Teknolojiden güç almak vardır. Bu çağda en büyük güç teknolojinin gücüdür. Bilimi teknolojiyi ve sanayiyi birbirinden ayırmadan tüm bunların aynı hedefin araçları olarak görmeliyiz. Bilimden güç alan teknoloji ve teknolojiyle büyüyen bir tarım ve sanayi anlayışını benimsiyoruz. Çıkardığımız kanunlar ve hayata geçirdiğiniz düzenlemeler bu bakış açımızı yansıtıyor. Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefimizdir. OSB’lerde kurmaya başladığımız teknoloji kolejleri, odak sektör programlarımız, KOSGEB’in sunduğu teknoloji odaklı destekler, yerleştirme projelerimiz yüksek teknolojiye geçiş programımız ve özel sektör zirveleri birbiriyle ahenk içinde güç alacak şekilde organize edilen faaliyetler. Dağınık değil bütünsel bir teknoloji politikası uyguluyoruz. TÜBİTAK, Türk Patent Kurumu, sanayinin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılanmakta ve ülkenin teknoloji hamlesine hizmet etmektedir.\"

\'TÜRKİYE’NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASINI HAZIRLADIK\'

Bakanlık olarak \'dijital dönüşüm\'e büyük önem verdiklerini vurgulayan Özlü, şöyle konuştu:

\"Türkiye’nin \'dijital dönüşüm yol haritası\'nı hazırladık. Bu konuda da son noktaya eldik. Bunu yaparken de sadece bakanlık olarak çalışmadık danışmanlık hizmetleri aldık. TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ile birlikte çalıştık. \'Endüstri 4.0\' gerçeğinin gerisine düşmek, bu yeni üretim devrimini ıskalama lüksümüz yoktur. 4 tarafımız ateş çemberi, bin türlü bela ile baş etmek zorundayız. Fakat bunların hiçbiri, mevcut güvenlik ortamı, endüstri cephesinde sanayi cephesinde bizi geri bırakamaz. Üretim çabamızı geride bırakamaz. Model fabrikaların ötesinde dijital dönüşüm merkezleri kurmayı planlıyoruz. Burada sanayicinin ileri teknoloji üretebilmesinin başlangıcını yapacağız. Bu sanayi devrimini bulunduğumuz coğrafyada birileri yapacaksa emin olun bu ülke Türkiye’dir. Bu geniş coğrafyada serbest girişimi, gümrük birliğini batı ile entegre ekonomiyi ve girişimciliği içselleştirmiş başka ülke yoktur. Türkiye işletmeleriyle mühendisleriyle girişimcileriyle bilim insanlarıyla üniversiteler ile bu süreci takip etmekle kalmayacak aksine öncü ilkelerinden olacak.\"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, daha sonra beraberinde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Vali Ali İhsan Su ile birlikte Mersin Üniversitesi’ne geçti. Burada Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı ziyaret eden Özlü, kampüs içinde bulunan Teknopark’a geçerek, buradaki firma sahipleri ile bir araya gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



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